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Susto e prejuízo na capital

Acidente entre carro de autoescola e veículo de idosa deixa aluno ferido

Colisão ocorreu no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Afonso Pena, em Campo Grande

Anibal Placêncio

Publicado em 26/06/2026 às 10:29

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Leitor flagrou acidente no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Afonso Pena / Você Repórter

Leitor do site O Pantaneiro registrou imagens de um acidente envolvendo um veículo de autoescola e outro automóvel, no início da manhã desta sexta-feira (26), em Campo Grande. O flagrante aconteceu no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Afonso Pena.

De acordo com informações preliminares, o instrutor da autoescola, de 41 anos, conduzia um veículo Volkswagen/Gol e era acompanhado por um aluno. Os dois estavam a caminho da aula e seguiam pela Rua Rui Barbosa quando ocorreu a colisão com o outro automóvel, um Toyota/Etios, que tinha como motorista uma idosa, de 71 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local para prestar atendimento às vítimas. Apesar do susto, a idosa e o instrutor sofreram apenas ferimentos leves. Já o aluno, de idade não informada, reclamou de fortes dores na região da clavícula, justamente do lado atingido na batida.

Com a força da colisão, o veículo conduzido pela idosa subiu na calçada localizada na esquina do cruzamento, enquanto o carro da autoescola foi arremessado contra uma barra de proteção. As imagens mostram que os dois automóveis ficaram consideravelmente danificados, com as partes frontais destruídas. Equipes da Polícia Militar estiveram no local para sinalizar o trânsito e registrar a ocorrência.

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