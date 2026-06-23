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Acidente entre carro e bicicleta deixa homem ferido no bairro Nova Aquidauana

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência

Anibal Placêncio

Publicado em 23/06/2026 às 13:59

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Acidente ocorreu no fim da manhã desta terça-feira / Você Repórter

Um ciclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro, por volta das 11h30 desta terça-feira (23), no cruzamento das ruas Janjão Trindade e Plínio Leite, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e realizar o socorro da vítima.

De acordo com informações encaminhadas à redação por um leitor, o acidente envolveu um ciclista e um veículo de passeio. Com o impacto, o homem que conduzia a bicicleta ficou ferido em uma das pernas.

No local, as equipes prestaram os primeiros atendimentos à vítima. Após ser estabilizado, o ciclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica.

Imagens registradas por moradores mostram a movimentação das equipes de socorro durante o atendimento, além da bicicleta caída na via.

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