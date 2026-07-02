Acidente entre dois carros é registrado em avenida de Anastácio

Flagrante de acidente nesta quinta-feira / Reprodução/Você Repórter

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na tarde desta quinta-feira (02), na Avenida da Integração, trecho do cruzamento com a Rua 27 de Julho, em Anastácio.

Segundo informações enviadas por um leitor ao Você Repórter, um carro vermelho colidiu com um carro preto. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido, sendo registrados apenas danos materiais nos veículos.

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