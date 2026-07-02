Acidente entre dois carros é registrado em avenida de Anastácio

Apesar do susto, não houve feridos
Flagrante de acidente nesta quinta-feira / Reprodução/Você Repórter
Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na tarde desta quinta-feira (02), na Avenida da Integração, trecho do cruzamento com a Rua 27 de Julho, em Anastácio.
Segundo informações enviadas por um leitor ao Você Repórter, um carro vermelho colidiu com um carro preto. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido, sendo registrados apenas danos materiais nos veículos.
Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação de O Pantaneiro e ajude a informar a população de Aquidauana e região – através do WhatsApp (67) 9 9856-0000.
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