Acessibilidade

05 de Dezembro de 2025 • 13:29

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Após denúncia ao O Pantaneiro, veículo furtado em Aquidauana é localizado

O veículo foi encontrado estacionado na Rua Giovani Toscano de Brito, ao lado da UFMS, no bairro Santa Terezinha

Da redação

Publicado em 05/12/2025 às 08:57

Atualizado em 05/12/2025 às 09:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

João Éric / O Pantaneiro

Um veículo furtado na manhã de ontem (4), em Aquidauana, foi localizado após uma denúncia enviada ao canal Você Repórter, do jornal O Pantaneiro. O carro, um VW Gol branco, pertence a Thaiane Rafaela Oliveira Floes, mãe de uma criança com paralisia cerebral. O veículo foi encontrado estacionado na Rua Giovani Toscano de Brito, ao lado da UFMS, no bairro Santa Terezinha. Dois repórteres foram até o local, encontraram o carro e acionaram a PM.

O furto mobilizou moradores da cidade após a vítima divulgar um vídeo relatando a importância do carro para o transporte da filha, que depende do veículo para consultas médicas e tratamentos. Nas imagens, Thaiane pediu ajuda à população.

“É um carrinho velho, mas eu preciso dele por conta dela. Minha filha não anda, tem paralisia cerebral, e eu dependo desse carro para levá-la às terapias e ao posto de saúde. Não tenho condições de comprar outro”, disse a mãe.

A mobilização nas redes sociais e o envio de informações ao jornal ajudaram na localização do veículo. Após o resgate, Thaiane gravou um novo vídeo agradecendo pelo apoio recebido:

“Quero agradecer a todo mundo que compartilhou. A gente achou o carro. Estou há três meses na cidade e foi difícil, mas com a ajuda de todos deu certo. O Pantaneiro veio, me ligaram para vir buscar. Muito obrigada de coração.”

O jornal lembra que a população pode enviar denúncias, pautas, vídeos e informações ao canal Você Repórter, pelo WhatsApp (67) 99856-0000. O sigilo é garantido quando solicitado.

Confira a reportagem:

Veja mais fotos:

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Semana termina com 47 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana

• Aquidauana deve registrar máxima de 38°C nesta sexta-feira

• Aquidauana sedia reunião técnica sobre novo programa federal para especialistas

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Superação

Mãe participa da Corrida da Unimed com bebê no colo e encanta público

Acidente

Carreta de boi despenca de viaduto na BR-262, próximo a Terenos

Varejo em foco

Luciano Damasceno destaca inovação e crescimento na SuperAMAS'25

Para empresário, a feira não apenas conecta fornecedores e supermercadistas, mas projeta o futuro do setor no Estado

SES

Novo modelo de financiamento a hospitais em MS fortalece unidades

Publicidade

Do Pantanal para o mundo

Apicultor de Aquidauana busca apoio para levar o mel regional à Dinamarca

ÚLTIMAS

Neste fim de semana

Aquidauana recebe 4ª etapa do Circuito Unimed de Vôlei de Praia

A competição, que entra em sua fase decisiva, será disputada nos dias 5, 6 e 7 de dezembro na Arena Portal do Pantanal Beach

Conquista

Indígena de Aquidauana conclui formação como Bombeiro Militar

A conquista, considerada um marco para a aldeia, reforça a representatividade indígena em áreas essenciais de proteção e serviço público

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo