Após denúncia ao O Pantaneiro, veículo furtado em Aquidauana é localizado

O veículo foi encontrado estacionado na Rua Giovani Toscano de Brito, ao lado da UFMS, no bairro Santa Terezinha
João Éric / O Pantaneiro
Um veículo furtado na manhã de ontem (4), em Aquidauana, foi localizado após uma denúncia enviada ao canal Você Repórter, do jornal O Pantaneiro. O carro, um VW Gol branco, pertence a Thaiane Rafaela Oliveira Floes, mãe de uma criança com paralisia cerebral. O veículo foi encontrado estacionado na Rua Giovani Toscano de Brito, ao lado da UFMS, no bairro Santa Terezinha. Dois repórteres foram até o local, encontraram o carro e acionaram a PM.
O furto mobilizou moradores da cidade após a vítima divulgar um vídeo relatando a importância do carro para o transporte da filha, que depende do veículo para consultas médicas e tratamentos. Nas imagens, Thaiane pediu ajuda à população.
“É um carrinho velho, mas eu preciso dele por conta dela. Minha filha não anda, tem paralisia cerebral, e eu dependo desse carro para levá-la às terapias e ao posto de saúde. Não tenho condições de comprar outro”, disse a mãe.
A mobilização nas redes sociais e o envio de informações ao jornal ajudaram na localização do veículo. Após o resgate, Thaiane gravou um novo vídeo agradecendo pelo apoio recebido:
“Quero agradecer a todo mundo que compartilhou. A gente achou o carro. Estou há três meses na cidade e foi difícil, mas com a ajuda de todos deu certo. O Pantaneiro veio, me ligaram para vir buscar. Muito obrigada de coração.”
O jornal lembra que a população pode enviar denúncias, pautas, vídeos e informações ao canal Você Repórter, pelo WhatsApp (67) 99856-0000.
