Carreta de boi despenca de viaduto na BR-262, próximo a Terenos

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo (5) na BR-262, nas proximidades do município de Terenos, Mato Grosso do Sul. Uma carreta de boi caiu de um viaduto localizado na altura da Linha Férrea, após colidir contra o guard-rail da estrutura.

De acordo com informações preliminares, o veículo perdeu o controle e acabou despencando de uma altura de cerca de 5 a 6 metros, ficando de cabeça para baixo e totalmente destruído com o impacto. Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no ponto do acidente para prestar socorro e controlar o tráfego, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento.

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista ou se há animais feridos ou mortos. As causas do acidente serão investigadas.

A BR-262 é uma das principais vias que ligam Campo Grande ao interior do Estado e registra intenso tráfego de caminhões e carretas diariamente, especialmente no trecho entre Terenos e Anastácio/Aquidauana.