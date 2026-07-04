Carro vazio parado perto da torre chama atenção em Anastácio

Carro branco parado em meio ao mato chamou a atenção de leitor / Você Repórter

Um carro branco parado quase em meio ao mato chamou a atenção de um leitor de O Pantaneiro durante a madrugada deste sábado (04), na Rua Moisés Flores Nogueira, nas proximidades da torre, em Anastácio.

Segundo ele, o veículo, aparentemente, estava sem nenhum ocupante quando ele passou pelo local. As circunstâncias em que o automóvel foi parar na área, no entanto, ainda são desconhecidas.

"Não sei se estragou ou se está basicamente abandonado. Não sei explicar o que aconteceu, se a pessoa deixou porque quis ou se foi alvo de acidente. É um caso interessante, né? Logo de madrugada ver um carro parado assim, sem ninguém", relatou o leitor.

Até o momento, não há informações sobre o proprietário do veículo ou sobre o que teria motivado a situação.

Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação de O Pantaneiro e ajude a informar a população de Aquidauana, Anastácio e região através do WhatsApp (67) 9 9856-0000.