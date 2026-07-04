Acessibilidade

04 de Julho de 2026 • 16:50

Buscar

Últimas notícias
X
Flagrante na madrugada

Carro vazio parado perto da torre chama atenção em Anastácio

Leitor registrou a cena na Rua Moisés Flores Nogueira: "não sei se estragou ou se está basicamente abandonado"

O Pantaneiro

Publicado em 04/07/2026 às 07:47

Atualizado em 04/07/2026 às 14:47

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Carro branco parado em meio ao mato chamou a atenção de leitor / Você Repórter

Um carro branco parado quase em meio ao mato chamou a atenção de um leitor de O Pantaneiro durante a madrugada deste sábado (04), na Rua Moisés Flores Nogueira, nas proximidades da torre, em Anastácio.

Segundo ele, o veículo, aparentemente, estava sem nenhum ocupante quando ele passou pelo local. As circunstâncias em que o automóvel foi parar na área, no entanto, ainda são desconhecidas.

"Não sei se estragou ou se está basicamente abandonado. Não sei explicar o que aconteceu, se a pessoa deixou porque quis ou se foi alvo de acidente. É um caso interessante, né? Logo de madrugada ver um carro parado assim, sem ninguém", relatou o leitor.

Carro branco parado em meio ao mato chamou a atenção de leitor

Até o momento, não há informações sobre o proprietário do veículo ou sobre o que teria motivado a situação.

Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação de O Pantaneiro e ajude a informar a população de Aquidauana, Anastácio e região através do WhatsApp (67) 9 9856-0000.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Você Repórter

Acidente entre dois carros é registrado em avenida de Anastácio

Susto e prejuízo na capital

Acidente entre carro de autoescola e veículo de idosa deixa aluno ferido

Socorrido pelo Corpo de Bombeiros

Ciclista fica ferido após acidente com carro em cruzamento de Aquidauana

Caso ocorreu na noite desta quinta-feira; local fica próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

Você Repórter

Acidente entre carro e bicicleta deixa homem ferido no bairro Nova Aquidauana

ÚLTIMAS

PANTANAL TECH

Diretor da UEMS de Aquidauana pede melhorias na MS-450 durante abertura do Pantanal Tech 2026

Tiago Pasquetti, aproveitou a cerimônia de abertura oficial do Pantanal Tech 2026 para fazer um apelo público à bancada estadual e federal de Mato Grosso do Sul por investimentos na rodovia que dá acesso ao campus da instituição

Tragédia na capital

Queda de avião que seguiria para Aquidauana deixa dois mortos

Aeronave foi localizada em uma área de mata, a cerca de 50 metros do ponto de decolagem

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo