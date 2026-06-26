Ciclista fica ferido após acidente com carro em cruzamento de Aquidauana

Caso ocorreu na noite desta quinta-feira; local fica próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros
Acidente aconteceu no início da noite desta quinta-feira / Você Repórter
Um ciclista foi socorrido após se envolver em um acidente com um carro, na noite desta quinta-feira (25), em Aquidauana. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Marechal Mallet e Leônidas de Matos, nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros Militar.
De acordo com informações enviadas por leitor que estava no local, o condutor da bicicleta sofreu ferimentos e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros.
Após ser estabilizada, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica.
Você Repórter
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