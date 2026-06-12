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Fauna

Leitora registra cena triste com capivara morta perto de ponte em Aquidauana

Flagrante aconteceu na manhã desta sexta-feira

O Pantaneiro

Publicado em 12/06/2026 às 11:19

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Registro enviado por leitora de O Pantaneiro / Você repórter

Uma cena que chamou a atenção de moradores, na manhã desta sexta-feira (12), foi registrada na Vila Trindade, em Aquidauana. Uma capivara estava morta na região próxima à ponte, com sinais de atropelamento.

O registro foi enviado pela leitora Vanessa Olive ao O Pantaneiro por meio da seção Você Repórter. A imagem mostra o animal já sem vida, evidenciando mais um caso envolvendo a presença da fauna silvestre em áreas urbanas do município.

Além da tristeza causada pela morte, a situação serve de alerta para que motoristas redobrem a atenção, especialmente em locais próximos a rios, áreas verdes e regiões onde é comum a circulação de animais.

Aquidauana convive, diariamente, com diversas espécies, tornando fundamental o cuidado dos condutores para evitar acidentes e preservar a vida da fauna pantaneira.

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