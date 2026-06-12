Leitora registra cena triste com capivara morta perto de ponte em Aquidauana

Flagrante aconteceu na manhã desta sexta-feira
Registro enviado por leitora de O Pantaneiro / Você repórter
Uma cena que chamou a atenção de moradores, na manhã desta sexta-feira (12), foi registrada na Vila Trindade, em Aquidauana. Uma capivara estava morta na região próxima à ponte, com sinais de atropelamento.
O registro foi enviado pela leitora Vanessa Olive ao O Pantaneiro por meio da seção Você Repórter. A imagem mostra o animal já sem vida, evidenciando mais um caso envolvendo a presença da fauna silvestre em áreas urbanas do município.
Além da tristeza causada pela morte, a situação serve de alerta para que motoristas redobrem a atenção, especialmente em locais próximos a rios, áreas verdes e regiões onde é comum a circulação de animais.
Aquidauana convive, diariamente, com diversas espécies, tornando fundamental o cuidado dos condutores para evitar acidentes e preservar a vida da fauna pantaneira.
O Rasta Viajero
Trânsito
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital do município
Acidente
Vítima reclamava de dores na perna esquerda e foi encaminhada ao Hospital Regional por equipe do Corpo de Bombeiros
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