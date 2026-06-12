Leitora registra cena triste com capivara morta perto de ponte em Aquidauana

Registro enviado por leitora de O Pantaneiro / Você repórter

Uma cena que chamou a atenção de moradores, na manhã desta sexta-feira (12), foi registrada na Vila Trindade, em Aquidauana. Uma capivara estava morta na região próxima à ponte, com sinais de atropelamento.

O registro foi enviado pela leitora Vanessa Olive ao O Pantaneiro por meio da seção Você Repórter. A imagem mostra o animal já sem vida, evidenciando mais um caso envolvendo a presença da fauna silvestre em áreas urbanas do município.

Além da tristeza causada pela morte, a situação serve de alerta para que motoristas redobrem a atenção, especialmente em locais próximos a rios, áreas verdes e regiões onde é comum a circulação de animais.

Aquidauana convive, diariamente, com diversas espécies, tornando fundamental o cuidado dos condutores para evitar acidentes e preservar a vida da fauna pantaneira.