Criança sai correndo de conveniência, motoqueiro atropela e empreende fuga

A criança saiu correndo para atravessar a rua, quando foi atropelada pelo motociclista (Imagens: Você Repórter)

Um motociclista atropelou uma criança e evadiu-se do local, sem prestar socorro à vítima. O acidente aconteceu às 16h20, do último domingo(15), na rua Anacleto dos Reis, no bairro Nova Aquidauana, proximidades de uma conveniência na frente do Campo de Futebol do Jatobá.

Imagens de vídeo da câmera de segurança, mostram quando a criança foi atropelada pelo motociclista, que transportava outra pessoa na garupa. A vítima tem apenas 4 anos e ficou desacordada.

Foi levada, imediatamente, pela própria mãe, para o Pronto Socorro de Aquidauana. A preocupação foi com a pancada na cabeça e ela foi direto para exame de tomografia, ainda desacordada.

Ao acordar, posteriormente, não houve constatação de nenhuma alteração interna ou fratura. Mesmo assim, permaneceu em observação e teve alta nesta segunda-feira.

A conveniência de onde a criança saiu correndo para atravessar a rua, atraída pelas colegas e um carrinho que comercializa doces, pertence à família da vítima.

Segundo informações um boletim de ocorrência vai ser confeccionado para localizar o motociclista, imagens divulgadas podem ajudar na identificação do autor do atropelamento.



