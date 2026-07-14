Acidente foi registrado nesta segunda-feira / Você Repórter/O Pantaneiro

Um homem ficou ferido após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, ocorrido na noite desta segunda-feira (13), no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Moisés Flores Nogueira, em Anastácio.

Imagens encaminhadas por um leitor ao quadro Você Repórter, do O Pantaneiro, mostram a movimentação logo após a colisão. Conforme as informações repassadas à redação, equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos à vítima. A PM (Polícia Militar) também esteve no local.

O motociclista foi socorrido, imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana.

- Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação e participe do Você Repórter, ajudando a informar a população de Aquidauana, Anastácio e região pelo WhatsApp (67) 9 9856-0000.

