Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana
Acidente foi registrado nesta segunda-feira / Você Repórter/O Pantaneiro
Um homem ficou ferido após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, ocorrido na noite desta segunda-feira (13), no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Moisés Flores Nogueira, em Anastácio.
Imagens encaminhadas por um leitor ao quadro Você Repórter, do O Pantaneiro, mostram a movimentação logo após a colisão. Conforme as informações repassadas à redação, equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos à vítima. A PM (Polícia Militar) também esteve no local.
O motociclista foi socorrido, imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana.
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