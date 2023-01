Turistas deixam lixo durante visita ao Morro do Paxixi

Lixo recolhido por morador / Você repórter

Um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul, o Morro do Paxixi, no distrito de Camisão, em Aquidauana, tem sido local de visita constantes de turistas que acabam esquecendo o lixo para trás.

Um leitor do site O Pantaneiro, que terá a identidade preservada, contou que esta semana, recolheu garrafas pets, latas de cerveja e outros utensílios deixados pelos turistas.

“Tem lixeira no caminho, tem lixeira ali perto da cachoeirinha e voltando vi muito lixo, ainda consegui pegar e recolher. Tem placa para não jogar lixo. Eu ainda catei um pouco, mas tem mais lixo”, disse ele.

O leitor destaca que é preciso cuidar do local, já que todo mundo utiliza o espaço. O descarte irregular de resíduos é origem para diversos problemas. Além de prejudicar o meio ambiente, o hábito causa transtornos para a população durante período chuvoso.

De acordo com a Onu (Organização das Nações Unidas), uma pessoa produz, em média, 1,2 quilo de lixo por dia.