12 mitos e verdades da gestação

Durante os nove meses, a grávida ouve várias coisas a respeito do seu estado. Mas, não dá para confiar em tudo, não é mesmo? Então, confira aqui o que tem fundamento científico e curta a sua gestação sem neuras

Enquanto o bebê cresce na barriga, a mãe passa por um turbilhão de sentimentos e sensações, que são interpretados pelas pessoas, das mais diversas formas. É um tal de: barriga pontuda é sinal de menina, chupar limão acaba com o enjôo, é a lua quem provoca o parto.......enfim, um papo de comadre, que só deixa a grávida mais ansiosa ainda.

Mas, para te ajudar, nós do iTodas, com a ajuda do Dr. Alberto d´Auria, obstetra e coordenador da maternidade do Hospital São Lui,z desvendamos 12 mitos da gestação, que vão deixar você tranqüila e informada os nove meses.

A gestante ter muita azia significa que o bebê será cabeludo?

Dr. Alberto: A azia é resultado da compressão do estômago e do esôfago pelo útero, causada por um refluxo de ácido clorídrico. Portanto, ela tem relação com maus hábitos, como tomar líquido nas refeições, ficar muito tempo sentada, ingerir açúcares e outros irritantes da mucosa do estômago. Resumindo: a azia nada tem a ver com o crescimento do cabelo do feto.

Dica: Levantar a cabeceira da cama, mesmo com o auxílio de travesseiros, pode ser uma boa solução, assim como não ingerir refrigerantes.

Engordar muito significa que o bebê será grande?

Dr. Alberto: Quem engorda muito, normalmente, tem bebê grande sim. Mas essa questão é bastante delicada. Nossos antepassados acreditavam que a gestante deveria ingerir grande quantidade de carboidrato para que o bebê nascesse forte. O que não é verdade. É importante ficar atenta ao diabetes gestacional e manter uma alimentação balanceada.

Ficar sem comer muito tempo piora o enjôo?

Dr. Alberto: A gestante não deve ficar muito tempo sem comer por dois aspectos: primeiro porque o estômago vazio secreta ácido, o que aumenta o enjôo; e segundo porque a grávida corre o risco de sofrer de hipoglicemia, o que pode prejudicar o bebê e até mesmo levá-la ao diabetes gestacional.

Comer chocolate antes da ultrassonografia ajuda na hora de ver o sexo do bebê?

Dr. Alberto: Não existe qualquer relação de que seja mais fácil para quem come chocolate ver ou não o sexo do bebê durante a ultra-som.

O formato da barriga diz qual o sexo da criança?

Dr. Alberto: Barriga redonda ou pontuda não têm relação alguma com o sexo do bebê. Esse assunto continua desafiando o ser humano.

A diminuição de pêlos na gestante significa que ela terá uma menina?

Dr. Alberto: A redução de pelos, em algumas gestantes, tem relação direta com o metabolismo hormonal da gravidez e não com o sexo da criança.

Comer bolacha água e sal alivia o mal-estar e a salivação?

Dr. Alberto: O sal e a bolacha podem ajudar no mal-estar digestivo, assim como muitos outros alimentos frios, não gordurosos. É importante que a gestante experimente o que lhe faz bem. Todas as sugestões são bem aceitas.

Chupar limão combate o enjôo?

Dr. Alberto: A saliva da grávida pede alimentos ácidos e temperos fortes, por isso o limão é bem visto. Porém, é preciso ter cuidado com o excesso de ácidos, em caso de gastrite e aftas.

Comer chocolate durante a gestação provoca cólicas no bebê?

Dr. Alberto: Chocolate realmente provoca cólicas. Porém, isso ocorre no recém-nascido, e não no feto. Portanto, durante a gestação é liberado. Quem amamenta é que não deve ingerir chocolate, coca-cola e café, alimentos nocivos ao aparelho digestivo dos bebês.

Se os desejos da grávida não forem realizados, a criança pode nascer com algum sinal?

Dr. Alberto: Não há nenhuma relação entre desejos e marcas nos recém-nascidos. Os desejos que ocorrem na gestação são resultado de necessidades no organismo, como a deficiência de algumas vitaminas, cálcio, etc.

Dica: antes de cada refeição, feche os olhos por 30 segundos e senta qual alimento gostaria de comer. Fatalmente, virá à sua mente o alimento certo para aquela ocasião.

A mudança da lua influencia no parto?

Dr. Alberto: A lua influencia nosso planeta a todo instante, como nas marés e correntes oceânicas, por exemplo. A lua cheia está associada à hipertensão, devido ao aumento de líquido que circula pelo corpo. É nela que ocorre o maior número de rotura de bolsas amnióticas e edemas nas gestantes. Já na lua minguante tudo diminui. Nela, existem mais abortos e, nas gestações em fase final, mais facilidade para redução do líquido amniótico.

Dica: verifique em qual lua aconteceu a concepção. Ela será a lua do parto e, em todas as passagens dela você sentirá mais desconforto.