Comer peixes pode melhorar a memória de idosos

Um estudo realizado na Noruega sugere que comer peixe pode ser bom para a memória de pessoas idosas, e, quanto mais consumo de peixes, maiores são os efeitos. A equipe de cientistas, liderada por pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, avaliou mais de 2 mil pessoas, habitantes da Noruega, com idades entre 70 e 74 anos de idade, dos quais apenas 80 comiam menos de dez gramas de peixes, derivados ou frutos do mar por dia. E eles observaram que aqueles que comiam mais peixes tiveram melhor desempenho em testes de memória, de concepção visual, de habilidades motoras espaciais, de atenção, de orientação e testes de fluência verbal. Eles alertam para a necessidade de mais pesquisas para determinar se os benefícios dependem do tipo de peixe e da preparação e quais os componentes do peixe são os responsáveis.

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