David Beckham é sensação na Austrália

David Beckham, que está na Austrália para um evento promocional da Adidas, surpreendeu uma pequena multidão em Sydney, ao fazer uma demonstração de chutes a gol ao lado de atletas australianos.

O jogador do LA Galaxy demonstrou suas lendárias habilidades, ao lado de Mark Gasnier e Matt Gitteau, chutando bolas entre plataformas especiais construídas no porto de Sydney, especialmente para sua vinda à Austrália.

Seguindo a moda de Hollywood, onde mora atualmente, David chegou duas horas atrasado para o evento.