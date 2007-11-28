Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:28

Buscar

Últimas notícias
X

Murilo Benício se irrita com Fernanda Young

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 28/11/2007 às 18:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No próximo domingo (2), Murilo Benício é o entrevistado do programa Irritando Fernanda Young, exibido pelo canal pago GNT.


O encontro dos dois começa com um longo papo sobre a infância e adolescência vividas em Niterói. Fernanda e Murilo nasceram na cidade. Na pauta da entrevista, o irritante vício do cigarro: "Sou um fumante completamente idiota, comecei aos 26 anos por causa de uma namorada minha; ela fumava demais e me dizia o quanto era difícil parar. E eu me propus fumar para mostrar que era possível parar sim. Enfim, nós terminamos e eu fumava até pouco tempo atrás".


Quando questionado se é uma pessoa raivosa, Murilo é direto: "Muito, mas estou me curando. Tentei análise várias vezes, mas não me dei bem". O ator também fala sobre os paparazzi, deixando claro o seu incômodo. "Eles vivem num momento onde só querem pegar o seu pior momento. No Rio de Janeiro está igual ao tráfico: tem o cara do Leblon, o cara de Ipanema", afima.


Ainda no campo profissional, o ator conta como foi a experiência de contracenar com Penélope Cruz: "Ela é ótima e muito legal, é uma palhaça". Sobre as críticas ao trabalho, ele diz que já se incomodou muito, mas que hoje não liga.  E dá um conselho para aqueles que se incomodam: "Acho que temos que ter boas e poucas pessoas para pedir opinião e contar nossos projetos". Sobre atuar, ele avalia: "Cada dia menos se estuda para essa profissão. Hoje em dia, com exceção do Leonardo Di Caprio que nunca estudou e é um dos melhores atores do mundo, qualquer um é ator. E esse é um movimento crescente e cinqüenta por cento dos atores são assim".


Murilo também abre o jogo sobre seus filhos: "Antônio é igual à Alessandra (Negrini). Aliás, cada filho meu parece com as suas mães". E fala sobre seu relacionamento com as ex-mulheres: "Com a Alessandra eu tenho um relacionamento muito civilizado. Com a Giovana, já é público, eu tive problemas. Também ter filhos comigo é uma roubada porque eu fico em cima mesmo. Mas hoje eu estou ótimo com a Giovana". O ator, que atualmente namora a atriz Guilhermina Guinle, rejeita o rótulo de mulherengo. "Isso não me irrita, mas não sou mulherengo. Tenho relações conseqüentemente sérias e conseqüentemente com atrizes, porque eu não saio por aí", conta.


Irritando Fernanda Young vai ao ar à meia-noite

Publicidade

VEJA TAMBÉM

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Publicidade

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo