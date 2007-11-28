Murilo Benício se irrita com Fernanda Young

No próximo domingo (2), Murilo Benício é o entrevistado do programa Irritando Fernanda Young, exibido pelo canal pago GNT.

O encontro dos dois começa com um longo papo sobre a infância e adolescência vividas em Niterói. Fernanda e Murilo nasceram na cidade. Na pauta da entrevista, o irritante vício do cigarro: "Sou um fumante completamente idiota, comecei aos 26 anos por causa de uma namorada minha; ela fumava demais e me dizia o quanto era difícil parar. E eu me propus fumar para mostrar que era possível parar sim. Enfim, nós terminamos e eu fumava até pouco tempo atrás".

Quando questionado se é uma pessoa raivosa, Murilo é direto: "Muito, mas estou me curando. Tentei análise várias vezes, mas não me dei bem". O ator também fala sobre os paparazzi, deixando claro o seu incômodo. "Eles vivem num momento onde só querem pegar o seu pior momento. No Rio de Janeiro está igual ao tráfico: tem o cara do Leblon, o cara de Ipanema", afima.

Ainda no campo profissional, o ator conta como foi a experiência de contracenar com Penélope Cruz: "Ela é ótima e muito legal, é uma palhaça". Sobre as críticas ao trabalho, ele diz que já se incomodou muito, mas que hoje não liga. E dá um conselho para aqueles que se incomodam: "Acho que temos que ter boas e poucas pessoas para pedir opinião e contar nossos projetos". Sobre atuar, ele avalia: "Cada dia menos se estuda para essa profissão. Hoje em dia, com exceção do Leonardo Di Caprio que nunca estudou e é um dos melhores atores do mundo, qualquer um é ator. E esse é um movimento crescente e cinqüenta por cento dos atores são assim".

Murilo também abre o jogo sobre seus filhos: "Antônio é igual à Alessandra (Negrini). Aliás, cada filho meu parece com as suas mães". E fala sobre seu relacionamento com as ex-mulheres: "Com a Alessandra eu tenho um relacionamento muito civilizado. Com a Giovana, já é público, eu tive problemas. Também ter filhos comigo é uma roubada porque eu fico em cima mesmo. Mas hoje eu estou ótimo com a Giovana". O ator, que atualmente namora a atriz Guilhermina Guinle, rejeita o rótulo de mulherengo. "Isso não me irrita, mas não sou mulherengo. Tenho relações conseqüentemente sérias e conseqüentemente com atrizes, porque eu não saio por aí", conta.

Irritando Fernanda Young vai ao ar à meia-noite