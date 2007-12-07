Na contagem regressiva

A gravidez de Vanessa Giácomo, 24 anos, está sendo muito tranqüila. Ela não reclama de nada, não sentiu enjôos, não fez o companheiro, o ator Daniel de Oliveira, 30, correr para realizar desejos exóticos, não chorou à toa nem passou por mudanças súbitas de humor.

Para essa fluminense de Volta Redonda, Rio de Janeiro, a hora é de relaxar. Mas no oitavo mês de gestação, a espera começa a ganhar pequenos toques de ansiedade. Na semana passada, a atriz gravou a sua última cena em Duas Caras, da Globo, que foi ao ar na terça-feira (27).

Ela chorou ao se despedir de sua personagem, Luciana, e dos colegas de elenco. Agora começa uma nova etapa. Daniel, que vive o Henrique, de Desejo Proibido, pai de primeira viagem, está pronto para acompanhar de perto o nascimento de Raul. Morando juntos há três anos, o casal agora está com a atenção voltada para o bebê, que irá nascer em Belo Horizonte, cidade natal do ator. O sorriso de Vanessa está mais radiante do que nunca. "Estou vivendo o momento mais encantador da minha vida", conta ela. Mas faz questão de frisar que não tem medo do parto normal: "Quero sentir todas as dores que tiver de sentir."