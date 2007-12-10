Taís Araújo e Deborah Secco mudam o visual

As atriz Taís Araújo e Deborah Secco vão mudar de visual para a próxima novela das oito da Globo, Juízo Final. "Vou alisar as madeixas e estou procurando quem vai fazer isso", avisa Taís.
Já o cabelo de Deborah ficará aos cuidados de Flávio Priscot, que cuida do cabelo de outras atrizes, como Malu Mader.
Taís Araújo passou a última semana em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para gravar quadros do Superbonita, programa exibido pelo canal por assinatura GNT.
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