Taís Araújo e Deborah Secco mudam o visual

As atriz Taís Araújo e Deborah Secco vão mudar de visual para a próxima novela das oito da Globo, Juízo Final. "Vou alisar as madeixas e estou procurando quem vai fazer isso", avisa Taís.

Já o cabelo de Deborah ficará aos cuidados de Flávio Priscot, que cuida do cabelo de outras atrizes, como Malu Mader.

Taís Araújo passou a última semana em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para gravar quadros do Superbonita, programa exibido pelo canal por assinatura GNT.