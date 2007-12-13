Hábito de fumar das mulheres deve ser combatido

O tabagismo é uma condição relacionada a vários malefícios para a saúde. O hábito de fumar traduz maior risco de surgimento de câncer de cabeça e pescoço, de complicações obstétricas e perinatais, de câncer de pulmão e de câncer de mama assinalam pesquisadores norte americanos da University of Pennsylvania.
O declínio no consumo de cigarros, observado nas últimas décadas, foi de magnitude inferior nas mulheres em comparação ao sexo masculino. As principais barreiras para interrupção do tabagismo no sexo feminino é o ganho de peso, que surge após a cessação do consumo de cigarros, bem como as reações emocionais negativas. Existem evidências que associam inclusive o período do ciclo menstrual, em que as mulheres decidem parar de fumar, e o sucesso deste intento.
Os tratamentos baseados na reposição de nicotina têm resultados menos satisfatórios no sexo feminino, em relação ao verificado com os homens. Por sua vez, as terapias farmacológicas e comportamentais, possuem eficácia similar em ambos os sexos. A cessação do hábito de fumar traduz-se em benefícios para a saúde e melhora da qualidade de vida, tanto para mulheres quanto para homens.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS