Xuxa e Sasha no cinema

Na tarde desta terça-feira, dia 18, os convidados não reclamaram de amargar um atraso de uma hora e meia para assistir o filme de "Xuxa, o Sonho de Menina" em primeira mão. A apresentadora chegou a sala de cinema UCI , na Barra da Tijuca, por volta das 16h40, mas somente às 17 horas o filme começou a ser exibido.

"Minha vontade é que vocês vejam e curtam. E que consigam realizar todos os seus sonhos em 2008. Este meu sonho eu já consegui", declarou Xuxa antes da exibição.

"Xuxa, o Sonho de Menina" marca o início de uma parceria entre a apresentadora e a Conspiração filme. "A Xuxa sabe o que criança gosta e a Conspiração quer fazer filmes para esse mercado. Esse primeiro foi muito corrido e só tivemos quatro meses para trabalhar. Agora, já começamos a pensar no próximo", declarou o diretor do longa, Foguinho.