Morre o ator Norton Nascimento

Na manhã desta sexta-feira (21), morreu Norton Nascimento. O ator estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

OFuxico entrou em contato com o hospital que informou que uma nota oficial sobre o caso será enviada à imprensa nas próximas horas.

Em 2003, Norton passou por um transplante de coração para tratar de um aneurisma e passou seis meses em recuperação.

A Carreira

Norton nasceu em Belém, em 4 de janeiro de 1962. Seu último trabalho na tevê foi na novela Maria Esperança, do SBT, neste ano de 2007.

Em 2003, Norton se submeteu a um transplante de coração para corrigir um aneurisma. Na época, o ator precisou de 73 doações, entre sangue, plaquetas, plasma e um coração.

Norton Nascimento também participou de importantes tramas da Rede Globo, como As Filhas da Mãe (2001), A Padroeira (2001), Sai de Baixo (2001), Chiquinha Gonzaga (1999), Você Decide (1994), Malhação (1997), O Fim do Mundo (1996), A Próxima Vítima (1995), Fera Ferida (1993), Agosto (1993) e De Corpo e Alma (1992).

No cinema, o ator atuou em Araguaya - A Conspiração do Silêncio (2004), Até que a Vida nos Separe (1999), Drama Urbano (1998), Carlota Joaquina - Princesa do Brasil (1995).