Estudo diz que senso de humor está ligado a testosterona

Uma experiência inusitada feita por um pesquisador britânico e relatada pelo "British Medical Journal" aponta que homens são mais "cômicos" do que mulheres por causa do hormônio masculino testosterona.

Na avaliação do professor Sam Shuster, do Hospital Universitário de Norfolk e Norwich, os homens costumam contar mais piadas do que as mulheres e normalmente suas chacotas são mais intensas e "abusadas".

Para confirmar sua tese, Shuster foi passear pelas ruas da cidade de Newcastle Upon Tyne num monociclo antigo e observou a reação de cerca de 400 homens e mulheres ao passarem por ele.

Ele observou que quase metade das pessoas, mais homens do que mulheres, reagiram verbalmente. Poucas mulheres fizeram comentários cômicos ou depreciativos, enquanto 75% dos homens arriscaram uma piada, como por exemplo: "E aí, cara, perdeu a roda?".

Shuster observou ainda que geralmente os comentários masculinos foram mais debochados e humilhantes. Os mais jovens que passavam de carro eram particularmente agressivos, chegando a baixar a janela para gritar comentários abusivos.

Em contrapartida, as mulheres fizeram mais comentários de incentivo ou elogios.

Idade

"A idéia de que andar numa monocicleta pela rua é algo intrinsecamente engraçado não explica os resultados", afirmou o professor.

Segundo ele, a simples explicação seria a presença de hormônios masculinos, como a testosterona, que provoca um comportamento mais agressivo nos homens.

De acordo com a pesquisa, essa postura mais agressiva seria resultado de uma exposição ao hormônio no útero materno. E o humor, por sua vez, seria derivado da agressão.

Shuster ainda observou que o comportamento agressivo entre os homens diminuía conforme a idade. Ao cruzarem com ele pela rua, os mais velhos fizeram comentários mais encorajadores, mais parecidos com os das mulheres.