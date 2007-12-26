Garanta saúde e bem-estar com o poder dos sucos

Os líquidos são sempre bem-vindos ao organismo. A hidratação começa pela água e continua com os sucos de frutas, que oferecem ao organismo um aporte importante de vitaminas.

O sistema imunológico protege nosso organismo de uma ampla variedade de agentes infecciosos, de bactérias, vírus e fungos a parasitas e outras substâncias estranhas, que podem provocar doenças mais ou menos graves. Para que este escudo funcione bem, é preciso se alimentar bem.

Uma deficiência em qualquer um dos nutrientes que mantém as defesas altas, por menor que seja, reduz a capacidade do organismo de combater os invasores externos e os venenos internos. Para evitar isso é preciso incluir regularmente na dieta alimentos que contêm:

Vitamina A: proteção antiinfecciosa. Ao manter saudáveis as membranas mucosas dos olhos, do nariz, da boca, dos pulmões e do trato gastrointestinal, forma uma barreira contra as bactérias e vírus que invadem o organismo. Além disso, cumprem um papel importante na produção dos anticorpos que lutam contra os invasores externos. Se não estiver em quantidade suficiente, o corpo pode diminuir a produção das células imunológicas e se eleva o risco de câncer. Frutas de cor verde escuro e laranja.

Complexo B: amigos dos anticorpos. Onde quer que as células se multipliquem rapidamente, lá estão implicados estes compostos derivados do ácido fólico. As vitaminas do Complexo B contribuem para a produção de anticorpos, as substâncias defensivas que reagem aos elementos agressores de nosso organismo, causando uma resposta imunológica e prevenindo infecções. Suco de laranja e morangos.

Vitamina C: o tônico imunológico. Quando uma pessoa sofre de estresse físico, de uma infecção, de febre, corre mais de 8 quilômetros por dia ou se expõe a temperaturas baixas, o ácido ascórbico ajuda seu corpo a fabricar fagócitos, células que englobam e digerem as partículas nocivas ou inúteis para o organismo, assim como tiroxina, um hormônio que acelera a ação das células T, encarregadas de reconhecer os organismos invasores. Além disso, a vitamina C é um antioxidante que nos protege do dano celular que pode originar um câncer ou transtornos cardiovasculares. O suco de laranja, o kiwi e morangos têm quantidades consideráveis deste composto.

Vitamina E: ativo nas defesas. O tocoferol ajuda o corpo a produzir anticorpos e as células T a atacarem os microorganismos invasores. Uma deficiência leve de vitamina E deteriora a resposta imunológica, enquanto uma dose extra de tocoferol parece potenciá-la. Além disso, este nutriente é um potente antioxidante. Abacate.

Cobre: amigo das células. Participa do amadurecimento dos glóbulos vermelhos, das células linfáticas que intervêm nas reações imunológicas e nas células sanguíneas que repelem as infecções bacterianas. Uma leve carência de cobre reduz a produção de células imunológicas e danifica sua capacidade de matar os microorganismos invasores. Quase todas as frutas contêm quantidades consideráveis deste mineral.

Magnésio: regula o tráfego imunológico. Imprescindível para a atividade de mais de 300 enzimas, este mineral influencia o funcionamento, o desenvolvimento e a distribuição das células imunológicas, embora boa parte das pessoas não costume consumir o suficiente através da alimentação. Frutos secos e bananas.