Mitos e verdades sobre o colesterol

Todo mundo tem muitas dúvidas sobre o colesterol. Ele é uma substância importante para nossa saúde, mas em excesso pode causar problemas de saúde, como as doenças cardíacas. Confira as verdades e mentiras mais comuns sobre o colesterol, segundo especialistas.

O colesterol é uma doença

Não. O colesterol é uma substância importante para a nossa saúde, porque é usada na formação da membrana das células do corpo e de alguns hormônios, além de servir como uma capa protetora para os nervos. No entanto, se em excesso pode causar uma série de problemas, como as doenças cardíacas.

Como posso saber se meu colesterol está alto? Quais são os sintomas?

O colesterol alto não apresenta sintomas. A única maneira de saber se o seu colesterol está alterado é fazendo um exame de sangue.

O colesterol alto só acomete pessoas idosas?

Não. O colesterol alto pode ocorrer em qualquer pessoa, porém é mais comum em pessoas com estilo de vida associado à falta de atividade física e alimentação inadequada.

O colesterol tem origem apenas na alimentação?

Não. O colesterol vem de duas fontes: do próprio organismo (fígado) e dos alimentos gordurosos. O colesterol e outras gorduras não podem dissolver-se no sangue. Para deslocar-se pelo sangue, o colesterol é incorporado em determinadas proteínas. A esta combinação de gordura e proteína dá-se o nome de lipoproteína. As principais lipoproteínas são as de baixa densidade (o colesterol "ruim", ou LDL) e as de alta densidade (o colesterol bom, ou HDL).

O que é colesterol bom e o que é colesterol ruim?

O "colesterol ruim" contém os maiores componentes de gordura. Ele corresponde normalmente por 60 a 80% do colesterol total. É ele quem "gruda" e entope as artérias, causando a obstrução arterial (arterosclerose).

O "colesterol bom" contém a menor quantidade de colesterol e pode proteger as artérias de duas maneiras: levando o colesterol para longe da parede arterial (evitando possíveis entupimentos), a fim de ser transformado em bile no fígado e excretado pelo intestino.

É verdade que para baixar o colesterol basta mudar os hábitos alimentares?

Nem sempre. O tratamento que combate o colesterol se baseia na reorganização dos hábitos alimentares e atividade física, porém, quando a alimentação e os exercícios não são suficientes, é necessária a administração de medicamentos. Mas só um médico pode avaliar se o paciente tem necessidade de remédio ou não.

Existe algum tipo de remédio que combata o colesterol?

Sim. Além das medicações anteriormente conhecidas (chamadas de estatinas), há atualmente uma abordagem terapêutica mais recente que combina ezetimiba/sinvastatina com o objetivo da dupla inibição, ou seja, o remédio age sobre as duas fontes de colesterol: inibe sua síntese (no fígado) e sua absorção (no intestino). Esse novo padrão de tratamento permite reduzir de forma eficaz as taxas do "colesterol ruim" no sangue.

Tomar um remédio para baixar o colesterol dispensa uma dieta adequada?

Não. É importante que o paciente siga uma dieta equilibrada e mantenha hábitos saudáveis de vida. Só o médico pode indicar qual a melhor alimentação para cada caso e quais exercícios podem ser praticados.