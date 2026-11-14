Natal de solidariedade e prêmios promete reunir famílias em Nioaque

Estádio Mauro Resstel, em Nioaque, será palco da segunda edição do Show de Prêmios de Natal / Divulgação

O espírito natalino vai ganhar um significado especial em Nioaque neste fim de ano. Mais do que a expectativa de ganhar um prêmio, a população terá a oportunidade de participar de uma noite de confraternização, alegria e solidariedade, contribuindo também com a arrecadação de alimentos para famílias que precisam de apoio.

No dia 20 de dezembro, o Estádio Mauro Resstel será palco da segunda edição do Show de Prêmios de Natal, evento que retorna ao calendário municipal após a realização da primeira edição, em 2025.

A programação está prevista para começar às 18h, com abertura dos portões às 16h, permitindo que as famílias cheguem com antecedência e se preparem para a noite de premiações.

A proposta é reunir moradores de diferentes bairros e comunidades rurais em um ambiente de integração, transformando a expectativa pelos prêmios em uma oportunidade de celebrar o Natal coletivamente.

Um quilo de alimento pode fazer a diferença

Uma das principais características do Show de Prêmios é a participação solidária.

Para obter uma cartela, o interessado deverá entregar 1 kg de alimento não perecível nos pontos de troca anunciados pela organização.

As cartelas estarão disponíveis na Prefeitura de Nioaque, na Seduc (Secretaria Municipal de Educação) e no Sindicato Rural.

Já os beneficiários do Bolsa Família deverão realizar a retirada exclusivamente no Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

A iniciativa busca mobilizar a população em torno da arrecadação de alimentos, associando a participação no evento ao apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Mais do que uma contribuição individual, cada alimento entregue representa a possibilidade de fortalecer uma corrente de solidariedade neste período do ano.

Primeira edição deixou histórias de alegria

Para algumas famílias, a primeira edição do Show de Prêmios deixou lembranças que vão além das premiações.

É o caso de Luiz Otávio Oliveira Nunes, que foi contemplado com um refrigerador em 2025.

“Foi uma alegria muito grande. Além de ganhar o prêmio, foi muito bom ver tanta gente reunida e participando. É um evento diferente, que cria uma expectativa boa e proporciona um momento especial para as famílias”, recordou.

O depoimento mostra como a iniciativa também pode criar momentos de convivência e histórias que permanecem na memória dos participantes.

Expectativa de quem pretende voltar

A merendeira Elizete Lourenço Gonçalves está entre as pessoas que participaram da primeira edição e pretendem retornar neste ano.

Animada com a possibilidade de viver novamente a experiência, ela já faz planos para comparecer acompanhada da família.

“No ano passado eu participei e gostei muito. Este ano já estou animada de novo e espero estar lá com minha família. Quem sabe dessa vez a sorte chega para mim”, comentou.

A expectativa dos participantes ajuda a mostrar que o evento também funciona como uma oportunidade de encontro entre amigos, vizinhos e familiares.

Apae e Casa da Criança também participam da programação

A solidariedade não estará presente apenas na arrecadação de alimentos.

Durante o Show de Prêmios, a comercialização de bebidas ficará sob responsabilidade da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e da Casa da Criança, duas instituições que desenvolvem trabalhos sociais no município.

Segundo as regras divulgadas pela organização, não será permitida a entrada de participantes com bebidas.

A participação das entidades cria uma oportunidade de apoio às suas atividades, aproximando o público do trabalho realizado pelas instituições.

Uma festa que busca valorizar as famílias de Nioaque

A realização da segunda edição também representa a continuidade de uma iniciativa voltada ao lazer e à convivência comunitária.

Em municípios do interior, eventos que reúnem diferentes gerações em um mesmo espaço têm importância para a vida social, especialmente quando oferecem oportunidades de participação coletiva.

Para o prefeito André Guimarães (PP), o retorno do Show de Prêmios demonstra a intenção de manter a proposta de confraternização e solidariedade.

“No ano passado vimos famílias inteiras participando, se divertindo e vivendo um momento diferente. Agora queremos repetir essa experiência, ampliando a participação e mantendo o espírito de solidariedade que faz parte do Natal. É uma festa para reunir as pessoas, mas também para ajudar quem precisa”, afirmou.

A programação também poderá contribuir para a movimentação de serviços e atividades comerciais ligados ao evento, embora esse impacto ainda dependa de avaliação após sua realização.

Dezembro de encontros, esperança e solidariedade

Com a chegada das festas de fim de ano, o Show de Prêmios de Natal surge como mais uma oportunidade para a população de Nioaque compartilhar momentos de alegria.

Enquanto alguns participantes estarão na expectativa de serem contemplados, outros encontrarão na programação a oportunidade de reunir a família e contribuir com uma iniciativa solidária.

A segunda edição reforça uma mensagem que combina com o período natalino: a importância de compartilhar, participar e olhar para as necessidades de quem está ao nosso redor.

Em Nioaque, a expectativa pelos prêmios promete dividir espaço com algo igualmente importante: o encontro das famílias e a solidariedade que transforma o Natal em uma celebração coletiva.

SERVIÇO — 2º SHOW DE PRÊMIOS DE NATAL

Data: Domingo, 20 de dezembro de 2026

Local: Estádio Mauro Resstel, Nioaque (MS)

Abertura dos portões: 16h

Início da programação: 18h

Cartela: troca por 1 kg de alimento não perecível

Pontos de troca: Prefeitura, Seduc e Sindicato Rural

Beneficiários do Bolsa Família: retirada exclusiva no Cras

Bebidas: não será permitida a entrada com bebidas; comercialização pela Apae e Casa da Criança

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