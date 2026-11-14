Acessibilidade

14 De Novembro De 2026 • 09:53

Buscar

Últimas notícias
X

NOITE ESPECIAL

Natal de solidariedade e prêmios promete reunir famílias em Nioaque

Segunda edição do Show de Prêmios de Natal será realizada em 20 de dezembro, no Estádio Mauro Resstel; haverá troca de alimentos por cartelas e participação de instituições sociais do município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/11/2026 às 06:00

Atualizado em 14/11/2026 às 08:48

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Estádio Mauro Resstel, em Nioaque, será palco da segunda edição do Show de Prêmios de Natal / Divulgação

O espírito natalino vai ganhar um significado especial em Nioaque neste fim de ano. Mais do que a expectativa de ganhar um prêmio, a população terá a oportunidade de participar de uma noite de confraternização, alegria e solidariedade, contribuindo também com a arrecadação de alimentos para famílias que precisam de apoio.

No dia 20 de dezembro, o Estádio Mauro Resstel será palco da segunda edição do Show de Prêmios de Natal, evento que retorna ao calendário municipal após a realização da primeira edição, em 2025.

A programação está prevista para começar às 18h, com abertura dos portões às 16h, permitindo que as famílias cheguem com antecedência e se preparem para a noite de premiações.

A proposta é reunir moradores de diferentes bairros e comunidades rurais em um ambiente de integração, transformando a expectativa pelos prêmios em uma oportunidade de celebrar o Natal coletivamente.

Um quilo de alimento pode fazer a diferença

Uma das principais características do Show de Prêmios é a participação solidária.

Para obter uma cartela, o interessado deverá entregar 1 kg de alimento não perecível nos pontos de troca anunciados pela organização.

As cartelas estarão disponíveis na Prefeitura de Nioaque, na Seduc (Secretaria Municipal de Educação) e no Sindicato Rural.

Já os beneficiários do Bolsa Família deverão realizar a retirada exclusivamente no Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

A iniciativa busca mobilizar a população em torno da arrecadação de alimentos, associando a participação no evento ao apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Mais do que uma contribuição individual, cada alimento entregue representa a possibilidade de fortalecer uma corrente de solidariedade neste período do ano.

Primeira edição deixou histórias de alegria

Para algumas famílias, a primeira edição do Show de Prêmios deixou lembranças que vão além das premiações.

É o caso de Luiz Otávio Oliveira Nunes, que foi contemplado com um refrigerador em 2025.

“Foi uma alegria muito grande. Além de ganhar o prêmio, foi muito bom ver tanta gente reunida e participando. É um evento diferente, que cria uma expectativa boa e proporciona um momento especial para as famílias”, recordou.

O depoimento mostra como a iniciativa também pode criar momentos de convivência e histórias que permanecem na memória dos participantes.

Expectativa de quem pretende voltar

A merendeira Elizete Lourenço Gonçalves está entre as pessoas que participaram da primeira edição e pretendem retornar neste ano.

Animada com a possibilidade de viver novamente a experiência, ela já faz planos para comparecer acompanhada da família.

“No ano passado eu participei e gostei muito. Este ano já estou animada de novo e espero estar lá com minha família. Quem sabe dessa vez a sorte chega para mim”, comentou.

A expectativa dos participantes ajuda a mostrar que o evento também funciona como uma oportunidade de encontro entre amigos, vizinhos e familiares.

Apae e Casa da Criança também participam da programação

A solidariedade não estará presente apenas na arrecadação de alimentos.

Durante o Show de Prêmios, a comercialização de bebidas ficará sob responsabilidade da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e da Casa da Criança, duas instituições que desenvolvem trabalhos sociais no município.

Segundo as regras divulgadas pela organização, não será permitida a entrada de participantes com bebidas.

A participação das entidades cria uma oportunidade de apoio às suas atividades, aproximando o público do trabalho realizado pelas instituições.

Uma festa que busca valorizar as famílias de Nioaque

A realização da segunda edição também representa a continuidade de uma iniciativa voltada ao lazer e à convivência comunitária.

Em municípios do interior, eventos que reúnem diferentes gerações em um mesmo espaço têm importância para a vida social, especialmente quando oferecem oportunidades de participação coletiva.

Para o prefeito André Guimarães (PP), o retorno do Show de Prêmios demonstra a intenção de manter a proposta de confraternização e solidariedade.

“No ano passado vimos famílias inteiras participando, se divertindo e vivendo um momento diferente. Agora queremos repetir essa experiência, ampliando a participação e mantendo o espírito de solidariedade que faz parte do Natal. É uma festa para reunir as pessoas, mas também para ajudar quem precisa”, afirmou.

A programação também poderá contribuir para a movimentação de serviços e atividades comerciais ligados ao evento, embora esse impacto ainda dependa de avaliação após sua realização.

Dezembro de encontros, esperança e solidariedade

Com a chegada das festas de fim de ano, o Show de Prêmios de Natal surge como mais uma oportunidade para a população de Nioaque compartilhar momentos de alegria.

Enquanto alguns participantes estarão na expectativa de serem contemplados, outros encontrarão na programação a oportunidade de reunir a família e contribuir com uma iniciativa solidária.

A segunda edição reforça uma mensagem que combina com o período natalino: a importância de compartilhar, participar e olhar para as necessidades de quem está ao nosso redor.

Em Nioaque, a expectativa pelos prêmios promete dividir espaço com algo igualmente importante: o encontro das famílias e a solidariedade que transforma o Natal em uma celebração coletiva.

SERVIÇO — 2º SHOW DE PRÊMIOS DE NATAL

  • Data: Domingo, 20 de dezembro de 2026

  • Local: Estádio Mauro Resstel, Nioaque (MS)

  • Abertura dos portões: 16h

  • Início da programação: 18h

  • Cartela: troca por 1 kg de alimento não perecível

  • Pontos de troca: Prefeitura, Seduc e Sindicato Rural

  • Beneficiários do Bolsa Família: retirada exclusiva no Cras

  • Bebidas: não será permitida a entrada com bebidas; comercialização pela Apae e Casa da Criança

O Pantaneiro — Há 61 anos contando a história.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Nova ponte de R$ 660 mil em Nioaque fortalece comunidades rurais e amplia acesso a serviços

AGRICULTURA FAMILIAR

Caminhão graneleiro e máquinas reforçam atendimento no campo em Nioaque

INFRAESTRUTURA

Nioaque recebe minicarregadeira para reforçar serviços na zona rural

Equipamento foi entregue pelo Governo do Estado em Campo Grande; máquina integra programa de conservação do solo e recuperação de estradas

APÓS TEMPORAL

Prefeitura de Nioaque acompanha impactos de falhas na energia e no abastecimento

Publicidade

LICITAÇÃO

Nioaque prevê redução de 45% no valor estimado para combustíveis

ÚLTIMAS

Japão vence Brasil por 3 a 2 após gol nos acréscimos em Singapura

AMISTOSO MOVIMENTADO

Japão vence Brasil por 3 a 2 após gol nos acréscimos em Singapura

Seleção saiu atrás por dois gols e conseguiu empatar com Vinicius Júnior; gol japonês no fim provocou reclamações contra a arbitragem
Pantanal Marathon volta a Aquidauana com percursos de 12, 21 e 42 km

ESPORTE E NATUREZA

Pantanal Marathon volta a Aquidauana com percursos de 12, 21 e 42 km

Competição será realizada em maio de 2027, na Fazenda Baía das Pedras; inscrições já estão abertas para três distâncias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo