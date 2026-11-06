Prefeitura de Nioaque acompanha impactos de falhas na energia e no abastecimento

Prefeitura de Nioaque acompanha os trabalhos das concessionárias de energia e água / Divulgação

O abastecimento de água em Nioaque foi afetado pelas instabilidades no fornecimento de energia elétrica provocadas pelo temporal que atingiu a região sudoeste de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (05). A situação levou a Prefeitura da cidade a acompanhar os trabalhos das concessionárias e adotar medidas para reduzir os impactos nos serviços públicos. Nesta sexta-feira (06), as aulas do período vespertino foram suspensas em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino.

Segundo informações da Energisa, a tempestade derrubou seis torres de transmissão nas proximidades de Maracaju, por volta das 13h40 desta quinta-feira. Os ventos chegaram a 110 quilômetros por hora, e a ocorrência afetou Nioaque e outros municípios da região.

O fornecimento de energia foi restabelecido inicialmente em Nioaque cerca de 15 minutos após a interrupção, por meio de manobras de transferência de carga. Durante a noite e a madrugada, mais de 100 profissionais trabalharam na recuperação do sistema, com o apoio de nove guindastes, seis guindautos e maquinário pesado. Na manhã desta sexta-feira, a concessionária informou a conclusão dos trabalhos de recuperação da linha principal.

Mesmo após o anúncio, o município registrou uma nova interrupção pontual de energia nesta sexta-feira. O serviço foi restabelecido aproximadamente 30 minutos depois, conforme informações repassadas à administração municipal.

Abastecimento de água e serviços municipais

A Prefeitura de Nioaque comunicou que mantém contato com a Energisa e a Sanesul para acompanhar a estabilidade da rede elétrica e a recuperação do abastecimento de água. Segundo a Sanesul, a normalização do fornecimento depende da energia em condição estável.

Até que o serviço seja completamente regularizado, a orientação é para que os moradores utilizem a água de forma consciente, priorizando as atividades essenciais.

Na área da saúde, os atendimentos continuam normalmente. O Hospital de Pequeno Porte Aroldo Lima Couto possui gerador próprio, o que permite manter o funcionamento da unidade mesmo em caso de novas interrupções no fornecimento de energia.

O prefeito André Guimarães (PP) informou que a administração municipal segue cobrando providências das concessionárias para que os serviços sejam normalizados o mais rápido possível.

“Desde o primeiro momento estamos acompanhando a situação e cobrando das empresas responsáveis todas as providências necessárias. Energia e água são serviços essenciais e sabemos dos transtornos que essas interrupções causam para as famílias, para o comércio e para o funcionamento da cidade. Estamos pressionando, buscando informações e cobrando agilidade para que a normalidade seja restabelecida o mais breve possível. Enquanto isso, a Prefeitura está tomando as medidas que estão ao nosso alcance para reduzir os impactos e garantir a continuidade dos serviços públicos”, declarou.

A administração municipal informou que continuará acompanhando a situação junto à Energisa e à Sanesul e divulgará novas informações pelos canais oficiais caso ocorram alterações que afetem os serviços.