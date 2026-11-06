Reforma tributária exige planejamento e atenção redobrada no agronegócio

Osmar Bastos recebe Delton Bastos, CEO da AgroAlliance, advogado especialista em planejamento tributário e estratégia empresarial, e Sinésio Souza Jr., diretor técnico-comercial da empresa, em nova edição do AgroCastMS / Divulgação

O avanço da reforma tributária e seus reflexos no agronegócio são os temas do novo episódio do AgroCastMS. Apresentado por Osmar Bastos, o programa recebe Delton Bastos, CEO da AgroAlliance, advogado especialista em planejamento tributário e estratégia empresarial, e Sinésio Souza Jr., diretor técnico-comercial da empresa, engenheiro agrônomo, especialista em administração rural e produtor rural.

Com mais de 20 anos de experiência, os convidados discutem como as mudanças na legislação podem impactar produtores e empresas do setor, além da importância de antecipar decisões e estruturar o planejamento tributário para enfrentar o período de transição, que se estende até 2033.

A AgroAlliance surgiu da integração de experiências do grupo Bastos Júris, que acumula mais de duas décadas de atuação na estruturação jurídica, tributária e contábil de empresas, e da NIRUS AgroIntelligence, empresa com 18 anos de experiência em gestão agronômica e consultoria agropecuária. A atuação da NIRUS abrange propriedades e negócios no Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai.

A partir dessa união, a AgroAlliance desenvolve soluções direcionadas às necessidades do setor rural, com foco em gestão, estratégia empresarial e organização tributária. A proposta é auxiliar produtores e empresas a compreenderem as transformações no ambiente de negócios e se prepararem para as novas exigências fiscais.

Durante o episódio, os especialistas explicam como a reforma tributária pode afetar a atividade agropecuária, abordam a importância da estruturação fiscal das propriedades e os cuidados necessários na escolha do regime tributário.

A conversa também destaca a relação entre faturamento, modelo de negócio e enquadramento fiscal, reforçando que cada operação precisa ser avaliada individualmente antes da tomada de decisões.

O episódio evidencia que planejamento tributário e gestão caminham juntos e são fundamentais para garantir maior organização financeira, segurança e competitividade aos negócios rurais em um cenário de mudanças na legislação.

Assista ao episódio completo aqui:

https://youtu.be/2g-tP7f1KCE

Reforma tributária exige planejamento e atenção redobrada no agronegócio2

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