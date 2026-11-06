Acessibilidade

06 De Novembro De 2026 • 22:45

Buscar

Últimas notícias
X

AGROCASTMS

Reforma tributária exige planejamento e atenção redobrada no agronegócio

Especialistas da AgroAlliance explicam como as mudanças na legislação podem impactar produtores rurais e empresas do setor

Redação O Pantaneiro

Publicado em 06/11/2026 às 17:35

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Osmar Bastos recebe Delton Bastos, CEO da AgroAlliance, advogado especialista em planejamento tributário e estratégia empresarial, e Sinésio Souza Jr., diretor técnico-comercial da empresa, em nova edição do AgroCastMS / Divulgação

O avanço da reforma tributária e seus reflexos no agronegócio são os temas do novo episódio do AgroCastMS. Apresentado por Osmar Bastos, o programa recebe Delton Bastos, CEO da AgroAlliance, advogado especialista em planejamento tributário e estratégia empresarial, e Sinésio Souza Jr., diretor técnico-comercial da empresa, engenheiro agrônomo, especialista em administração rural e produtor rural.

Com mais de 20 anos de experiência, os convidados discutem como as mudanças na legislação podem impactar produtores e empresas do setor, além da importância de antecipar decisões e estruturar o planejamento tributário para enfrentar o período de transição, que se estende até 2033.

A AgroAlliance surgiu da integração de experiências do grupo Bastos Júris, que acumula mais de duas décadas de atuação na estruturação jurídica, tributária e contábil de empresas, e da NIRUS AgroIntelligence, empresa com 18 anos de experiência em gestão agronômica e consultoria agropecuária. A atuação da NIRUS abrange propriedades e negócios no Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai.

A partir dessa união, a AgroAlliance desenvolve soluções direcionadas às necessidades do setor rural, com foco em gestão, estratégia empresarial e organização tributária. A proposta é auxiliar produtores e empresas a compreenderem as transformações no ambiente de negócios e se prepararem para as novas exigências fiscais.

Durante o episódio, os especialistas explicam como a reforma tributária pode afetar a atividade agropecuária, abordam a importância da estruturação fiscal das propriedades e os cuidados necessários na escolha do regime tributário.

A conversa também destaca a relação entre faturamento, modelo de negócio e enquadramento fiscal, reforçando que cada operação precisa ser avaliada individualmente antes da tomada de decisões.

O episódio evidencia que planejamento tributário e gestão caminham juntos e são fundamentais para garantir maior organização financeira, segurança e competitividade aos negócios rurais em um cenário de mudanças na legislação.

Assista ao episódio completo aqui:

https://youtu.be/2g-tP7f1KCE

Reforma tributária exige planejamento e atenção redobrada no agronegócio2

- Siga o AgroCastMS no Instagram, Facebook, Spotify e Tiktok e se inscreva no canal do YouTube para acompanhar os conteúdos no setor do agronegócio.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

AGRONEGÓCIO

Expogenética projeta mais de R$ 200 milhões em negócios em MS

INVESTIMENTO

Exportações de carne suína de Mato Grosso do Sul crescem 57,6% em 2026

AgroCastMS

Jovens se preparam para o futuro do agronegócio em MS

Curso Técnico em Agropecuária da Acrissul aposta na prática no campo para formar profissionais e fortalecer a sucessão rural

AgroCastMS

Senar/MS oferece formação gratuita e abre portas para carreiras no agro

Publicidade

AgroCastMS

Educação profissional abre caminhos para o mercado de trabalho no campo

ÚLTIMAS

Motociclista é socorrida após colisão com carro no Centro de Aquidauana

TRÂNSITO

Motociclista é socorrida após colisão com carro no Centro de Aquidauana

Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, na Rua Teodoro Rondon; equipes de resgate e segurança foram mobilizadas
Piloto de MS morre em acidente aéreo na zona rural de Goiás

TRAGÉDIA

Piloto de MS morre em acidente aéreo na zona rural de Goiás

Wellington Carmo de Oliveira tinha 10 anos de experiência na aviação agrícola; causas da queda ainda são investigadas

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo