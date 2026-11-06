Motociclista é socorrida após colisão com carro no Centro de Aquidauana

TRÂNSITO
Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, na Rua Teodoro Rondon; equipes de resgate e segurança foram mobilizadas
Colisão ocorreu a cerca de 200 metros da Ponte Nova / João Éric/O Pantaneiro
Uma mulher ficou ferida após uma colisão entre um carro e uma motocicleta, na tarde desta sexta-feira (06), na Rua Teodoro Rondon, na região central de Aquidauana. O acidente aconteceu a cerca de 200 metros da Ponte Nova, que liga o município a Anastácio.
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da PM (Polícia Militar), que foram acionadas para prestar atendimento à motociclista e orientar o trânsito no local.
As circunstâncias da colisão e o estado de saúde da vítima não foram informados até o momento.
Ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz para avaliação médica.
METEOROLOGIA
Aquidauana e Anastácio registraram até um vento frio, bem atípico para o mês de novembro na região
VIOLÊNCIA
Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança ajudaram a esclarecer o caso. Uma arma de fogo calibre .22 foi apreendida durante as investigações.
SAÚDE E LAZER
Ação da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Prefeitura de Anastácio e Pantanus Runners foi um verdadeiro sucesso ressaltando a importância das Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS