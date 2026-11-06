Motociclista é socorrida após colisão com carro no Centro de Aquidauana

Colisão ocorreu a cerca de 200 metros da Ponte Nova / João Éric/O Pantaneiro

Uma mulher ficou ferida após uma colisão entre um carro e uma motocicleta, na tarde desta sexta-feira (06), na Rua Teodoro Rondon, na região central de Aquidauana. O acidente aconteceu a cerca de 200 metros da Ponte Nova, que liga o município a Anastácio.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da PM (Polícia Militar), que foram acionadas para prestar atendimento à motociclista e orientar o trânsito no local.

Ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da PM (Foto: João Éric/O Pantaneiro)

As circunstâncias da colisão e o estado de saúde da vítima não foram informados até o momento.

Ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz para avaliação médica.