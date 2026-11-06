Acessibilidade

06 De Novembro De 2026 • 22:32

Buscar

Últimas notícias
X

FUTEBOL AMADOR

Copa Máster O Pantaneiro terá cinco jogos neste fim de semana

Partidas serão disputadas nos campos do Baixadão e da Tosa; competição reúne 15 equipes na briga por vagas nas quartas de final

Redação O Pantaneiro

Publicado em 06/11/2026 às 15:39

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

4ª Copa de Futebol Máster 40 Anos – Jornal O Pantaneiro movimenta calendário esportivo de Aquidauana / O Pantaneiro

A 4ª Copa de Futebol Máster 40 Anos – Jornal O Pantaneiro terá cinco partidas neste sábado (07) e no domingo (08), em Aquidauana. A programação reúne equipes dos três grupos da competição, com confrontos nos campos do Baixadão e da Tosa (Torcida Organizada Santista de Aquidauana).

Neste sábado, pelo Grupo C, o Campo do Baixadão recebe, às 14h45, o confronto entre Aston Villa FC e Atlético AFC. Mais tarde, às 15h30, Kanto Karajá e EC Zico se enfrentam no Campo da Tosa.

A rodada continua no domingo, com três partidas no Campo do Baixadão. Às 09h15, pelo Grupo A, Misto FC encara o Lagoinha FC. Na sequência, às 10h15, Data-Vênia, de Dois Irmãos do Buriti, enfrenta o SE Braquiarão, pelo Grupo B. Fechando a programação, às 11h15, Limão Verde e Flamenguinho, de Miranda, jogam pelo Grupo A.

Resultados da rodada anterior

A última rodada, disputada no fim de semana passado, teve quatro partidas e placares expressivos. Pelo Grupo B, o DG Carnes venceu o Data-Vênia por 5 a 2, enquanto o Flamenguinho de Miranda superou o Lagoinha por 6 a 1.

No domingo, pelo Grupo C, o Kanto Karajá venceu o Maduros FC por 2 a 0. Já pelo Grupo B, o Futebol de Sexta aplicou 7 a 0 sobre o Aldeia Buritizinho.

Disputa pela classificação

A competição reúne 15 equipes, divididas em três grupos com cinco times cada. Na primeira fase, os participantes disputam a classificação dentro de suas respectivas chaves.

Conforme o regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo garantem vaga direta nas quartas de final. As duas vagas restantes serão destinadas às equipes que terminarem em terceiro lugar e apresentarem os melhores índices técnicos entre os grupos.

A partir das quartas de final, os confrontos serão eliminatórios até a decisão do título.

A competição é realizada pela LEA (Liga Esportiva Aquidauanense), com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, além da Liga de Veteranos e da Tosa. O jornal e site O Pantaneiro também integra a realização do campeonato.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRÂNSITO

Motociclista é socorrida após colisão com carro no Centro de Aquidauana

FORMAÇÃO GRATUITA

IFMS abre 38 vagas para curso de cuidadora de idosos em Aquidauana

EXERCÍCIO SIMULADO

Operação do Exército mobilizará mil militares em Aquidauana e Anastácio

Exercício de simulação de guerra acontecerá entre os dias 09 e 26 de novembro; população deve observar movimentação atípica nas áreas urbanas e rurais

MOMENTO HISTÓRICO

Aquidauanense Essi Rafael celebra chegada de indígenas à diplomacia

Publicidade

TRÂNSITO

Motociclista fica gravemente ferido ao bater em caminhão em Aquidauana

ÚLTIMAS

Reforma tributária exige planejamento e atenção redobrada no agronegócio

AGROCASTMS

Reforma tributária exige planejamento e atenção redobrada no agronegócio

Especialistas da AgroAlliance explicam como as mudanças na legislação podem impactar produtores rurais e empresas do setor
Piloto de MS morre em acidente aéreo na zona rural de Goiás

TRAGÉDIA

Piloto de MS morre em acidente aéreo na zona rural de Goiás

Wellington Carmo de Oliveira tinha 10 anos de experiência na aviação agrícola; causas da queda ainda são investigadas

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo