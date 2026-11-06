Copa Máster O Pantaneiro terá cinco jogos neste fim de semana

4ª Copa de Futebol Máster 40 Anos – Jornal O Pantaneiro movimenta calendário esportivo de Aquidauana / O Pantaneiro

A 4ª Copa de Futebol Máster 40 Anos – Jornal O Pantaneiro terá cinco partidas neste sábado (07) e no domingo (08), em Aquidauana. A programação reúne equipes dos três grupos da competição, com confrontos nos campos do Baixadão e da Tosa (Torcida Organizada Santista de Aquidauana).

Neste sábado, pelo Grupo C, o Campo do Baixadão recebe, às 14h45, o confronto entre Aston Villa FC e Atlético AFC. Mais tarde, às 15h30, Kanto Karajá e EC Zico se enfrentam no Campo da Tosa.

A rodada continua no domingo, com três partidas no Campo do Baixadão. Às 09h15, pelo Grupo A, Misto FC encara o Lagoinha FC. Na sequência, às 10h15, Data-Vênia, de Dois Irmãos do Buriti, enfrenta o SE Braquiarão, pelo Grupo B. Fechando a programação, às 11h15, Limão Verde e Flamenguinho, de Miranda, jogam pelo Grupo A.

Resultados da rodada anterior

A última rodada, disputada no fim de semana passado, teve quatro partidas e placares expressivos. Pelo Grupo B, o DG Carnes venceu o Data-Vênia por 5 a 2, enquanto o Flamenguinho de Miranda superou o Lagoinha por 6 a 1.

No domingo, pelo Grupo C, o Kanto Karajá venceu o Maduros FC por 2 a 0. Já pelo Grupo B, o Futebol de Sexta aplicou 7 a 0 sobre o Aldeia Buritizinho.

Disputa pela classificação

A competição reúne 15 equipes, divididas em três grupos com cinco times cada. Na primeira fase, os participantes disputam a classificação dentro de suas respectivas chaves.

Conforme o regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo garantem vaga direta nas quartas de final. As duas vagas restantes serão destinadas às equipes que terminarem em terceiro lugar e apresentarem os melhores índices técnicos entre os grupos.

A partir das quartas de final, os confrontos serão eliminatórios até a decisão do título.

A competição é realizada pela LEA (Liga Esportiva Aquidauanense), com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, além da Liga de Veteranos e da Tosa. O jornal e site O Pantaneiro também integra a realização do campeonato.