Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio recebeu um novo veículo / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio recebeu um novo veículo para reforçar os serviços e contribuir com o atendimento à população. A entrega das chaves de um Fiat/Cronos foi realizada, na manhã desta terça-feira (24), pelo prefeito Manoel Aparecido da Silva, o Cido (PL), ao titular da pasta, João Fernando Guessy Braga.

O automóvel foi adquirido por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Dagoberto Nogueira (PP), ampliando a estrutura disponível para as atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

Participaram da entrega os vereadores Manoel Luiz da Silva (PSDB), Zequinha da Ótica (União Brasil), Fabiano da Silva Corrêa (PSD), João Macalé Batista (PSD), Bruno Areco de Souza (União Brasil) e Professor Aldo José dos Santos (PV), além de secretários municipais.

De acordo com a administração municipal, a chegada do veículo representa mais um reforço para a Secretaria de Saúde, oferecendo melhores condições de trabalho e contribuindo para a continuidade dos serviços prestados à população de Anastácio.