A engenheira civil aquidauanense Dayenne Micaela Pereira Bittencourt, de 30 anos, vítima de acidente fatal / Reprodução

A engenheira civil Dayenne Micaela Pereira Bittencourt, de 30 anos, natural de Aquidauana, morreu na manhã desta terça-feira (24) em um grave acidente envolvendo o veículo Hyundai/HB20 que dirigia e duas carretas, no quilômetro 500 da BR-163, em Campo Grande. O automóvel saiu da pista após as colisões e foi tomado pelas chamas.

Dayenne seguia em direção à capital para trabalhar. Conforme informações apuradas sobre a ocorrência, o carro e uma das carretas trafegavam no sentido Campo Grande quando, por circunstâncias ainda investigadas, o HB20 colidiu com a parte traseira lateral esquerda do veículo de carga.

Com o impacto, o automóvel rodou na pista, invadiu a contramão e foi atingido por uma segunda carreta, que seguia no sentido de Jaraguari. A força da colisão lançou o carro para a vegetação às margens da rodovia, onde começou o incêndio.

Um dos caminhoneiros conseguiu retirar Dayenne de dentro do veículo antes que as chamas o consumissem. Apesar da tentativa de socorro, ela morreu ainda no local. O incêndio também atingiu a vegetação próxima à pista, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo.

O Centro de Controle Operacional da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da rodovia, informou que foi acionado às 06h08 para atender à ocorrência, inicialmente classificada como colisão traseira seguida de colisão frontal, envolvendo duas carretas e um automóvel. Ao todo, três pessoas foram envolvidas no acidente - Dayenne morreu, enquanto as outras duas saíram ilesas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanhou a ocorrência. A dinâmica exata do acidente ainda precisa ser esclarecida, e a corporação informou que buscaria imagens de câmeras da rodovia para auxiliar na apuração.

Carro pegou fogo após acidente Reprodução/Campo Grande News

Trajetória

Natural de Aquidauana, Dayenne formou-se em Engenharia Civil pela Anhanguera-Uniderp em 2022, mesmo ano em que obteve seu registro profissional junto ao Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul).

A morte da profissional foi lamentada pela entidade, que publicou uma nota de pesar nesta terça-feira. Familiares, amigos e colegas de profissão também manifestaram pesar pela perda nas redes sociais.

NOTA DE PESAR – CREA-MS

"É com imenso pesar que o Crea-MS comunica o falecimento da engenheira civil Dayenne Micaela Pereira Bittencourt, aos 30 anos.

Natural de Aquidauana (MS), Dayenne formou-se em Engenharia Civil pela Anhanguera-Uniderp, em 2022, mesmo ano em que obteve seu registro profissional junto ao Crea-MS.

Neste momento de imensa dor, a diretoria, os conselheiros e os empregados do Crea-MS estendem suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão, expressando solidariedade e desejando força e conforto diante desta perda."