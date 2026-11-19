Wagner Garcia Berça, de 44 anos, era policial militar e personal trainer / Reprodução/Redes sociais

O 3º Sargento da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) Wagner Garcia Berça, de 44 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (19), após não resistir aos ferimentos provocados por um grave acidente de trânsito em Três Lagoas. O militar conduzia uma motocicleta BMW/S 1000 RR quando colidiu com uma picape Fiat/Strada no fim da tarde desta quarta-feira (18), na Avenida Capitão Olinto Mancini.

De acordo com o boletim policial, o sargento trafegava no sentido Centro. O motorista da picape, de 70 anos, saiu de uma vaga de estacionamento e iniciou uma conversão à esquerda para atravessar a avenida e seguir em direção ao Cristo. Durante a manobra, o veículo cruzou a trajetória da motocicleta, que atingiu a lateral da Strada.

Com o impacto, Wagner caiu na pista e sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local, consciente e orientado, e encaminhado ao Hospital Auxiliadora.

Exames médicos identificaram fraturas na clavícula e em costelas, além de uma perfuração no pulmão. Inicialmente, o quadro era considerado estável, e havia previsão de que ele passasse por um procedimento de drenagem pulmonar e fosse encaminhado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Entretanto, seu estado de saúde se agravou durante a madrugada, e ele morreu apesar dos esforços da equipe médica.

Ainda conforme o boletim, o motorista da picape permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. A ocorrência também contou com o apoio de agentes do Departamento Municipal de Trânsito.

Trajetória na Polícia Militar

Wagner Garcia Berça era lotado no 2º BPM (2º Batalhão de Polícia Militar), em Três Lagoas, e ingressou na corporação em 27 de setembro de 2004. Foi promovido a cabo em março de 2016 e chegou à graduação de terceiro-sargento em abril de 2022. Além da carreira militar, também trabalhava como personal trainer.

Velório e sepultamento

O velório acontece nesta quinta-feira, das 10h às 16h, na Capela Cardassi, em Três Lagoas. O sepultamento está previsto para as 16h, conforme comunicado da Polícia Militar.

Nota de pesar

A PMMS divulgou nota lamentando a morte do integrante da corporação. Confira a íntegra:

"A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul lamenta, com profundo pesar, o falecimento do 3º Sargento PM Wagner Garcia Berça.

Neste momento de dor, a Corporação se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de farda, expressando suas sinceras condolências e prestando homenagem à memória do sargento e aos serviços dedicados à sociedade sul-mato-grossense."