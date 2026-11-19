Instalada no 9º BE Cmb, estrutura especializada em saúde acompanha o treinamento e garante suporte às tropas durante o Exercício Conjunto Perseu 2026 / O Pantaneiro

Moradores de Aquidauana e Anastácio terão acesso a atendimentos gratuitos de saúde, serviços de cidadania e atividades de lazer nesta sexta-feira (20), durante uma ação cívico-social promovida pelo Exército Brasileiro. A programação será realizada das 08h às 16h e integra o Exercício Conjunto Perseu 2026, que mantém uma importante estrutura militar instalada em Aquidauana.

Na área da saúde, serão oferecidas consultas em clínica geral, pediatria e ginecologia, além de atendimento odontológico. Os serviços estarão concentrados no Posto de Saúde Coronel Estevão, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, bairro Cidade Nova, nº 2.834.

Já na Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca, na Rua Aniceto da Costa Rondon, bairro Cidade Nova, nº 605, a população poderá buscar atendimento para emissão de identidade civil, inscrição e atualização do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), intermediação de vagas de emprego e orientações relacionadas ao alistamento militar.

Exposição militar e apresentações

A programação também terá atrações para crianças e adultos. O público poderá conhecer materiais e viaturas militares, acompanhar uma demonstração com cão de guerra e assistir às apresentações da Banda de Música do Exército, previstas para as 10h e as 14h.

A iniciativa integra as atividades do Exercício Conjunto Perseu, que, além de preparar as tropas para operações militares, também prevê ações de aproximação com a população das cidades envolvidas.

Aquidauana como base do exercício

A realização da atividade reforça a importância de Aquidauana na operação. O município concentra instalações de comando e apoio logístico no 9º BE Cmb (9º Batalhão de Engenharia de Combate – Carlos Camisão), estrutura que vem sendo utilizada para dar suporte às tropas mobilizadas no Pantanal.

Com a ação cívico-social, a presença militar também se estende aos moradores, aproximando os serviços oferecidos pelo Exército da comunidade local e de municípios vizinhos.