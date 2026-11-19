Apresentador Osmar Bastos recebe Lucas Gottardi, coordenador dos programas de saúde do Senar/MS, nesta edição do AgroCastMS / Divulgação

Levar atendimento médico, prevenção e qualidade de vida a quem vive no campo é um dos desafios enfrentados pelo Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Nesta edição do AgroCastMS, o apresentador Osmar Bastos recebe Lucas Gottardi, coordenador dos programas de saúde da instituição, para conversar sobre as iniciativas que estão transformando o acesso à saúde nas comunidades rurais.

Em 2026, o Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural completa 10 anos, com mais de 61 mil pessoas atendidas em 68 municípios. Atualmente, são oferecidas seis especialidades médicas, além de ações preventivas e exames.

A instituição também desenvolve o Sorrindo no Campo, com quase 14 mil atendimentos odontológicos desde 2023, e o Saúde no Campo, que leva acompanhamento preventivo, visitas domiciliares e telessaúde às propriedades rurais. As ações ainda contemplam saúde emocional, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Durante a entrevista, Lucas destaca a importância das parcerias com sindicatos rurais e prefeituras e compartilha histórias como a de uma moradora do Pantanal que conseguiu realizar um exame preventivo após mais de 10 anos sem atendimento.

Um episódio que mostra como o cuidado com a saúde também faz parte do desenvolvimento e da valorização de quem vive e trabalha no campo.

Assista ao episódio completo aqui:

https://youtu.be/k9JmNO6hTW0

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