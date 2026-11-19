AGROCASTMS
No AgroCastMS, Lucas Gottardi apresenta os avanços dos programas que já beneficiaram milhares de moradores da zona rural de Mato Grosso do Sul
Apresentador Osmar Bastos recebe Lucas Gottardi, coordenador dos programas de saúde do Senar/MS, nesta edição do AgroCastMS / Divulgação
Levar atendimento médico, prevenção e qualidade de vida a quem vive no campo é um dos desafios enfrentados pelo Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Nesta edição do AgroCastMS, o apresentador Osmar Bastos recebe Lucas Gottardi, coordenador dos programas de saúde da instituição, para conversar sobre as iniciativas que estão transformando o acesso à saúde nas comunidades rurais.
Em 2026, o Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural completa 10 anos, com mais de 61 mil pessoas atendidas em 68 municípios. Atualmente, são oferecidas seis especialidades médicas, além de ações preventivas e exames.
A instituição também desenvolve o Sorrindo no Campo, com quase 14 mil atendimentos odontológicos desde 2023, e o Saúde no Campo, que leva acompanhamento preventivo, visitas domiciliares e telessaúde às propriedades rurais. As ações ainda contemplam saúde emocional, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.
Durante a entrevista, Lucas destaca a importância das parcerias com sindicatos rurais e prefeituras e compartilha histórias como a de uma moradora do Pantanal que conseguiu realizar um exame preventivo após mais de 10 anos sem atendimento.
Um episódio que mostra como o cuidado com a saúde também faz parte do desenvolvimento e da valorização de quem vive e trabalha no campo.
Assista ao episódio completo aqui:
https://youtu.be/k9JmNO6hTW0
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