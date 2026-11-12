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Senar/MS destaca conquistas de 2026 e oportunidades para o campo

Lucas Silva apresenta os avanços da instituição e as inscrições para cursos técnicos gratuitos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 12/11/2026 às 17:00

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Osmar Bastos recebe Lucas Silva, gerente educacional do Senar/MS, nesta edição do AgroCastMS / Divulgação

O AgroCastMS desta edição recebe Lucas Silva, gerente educacional do Senar/MS, para uma conversa sobre os principais resultados e conquistas da instituição ao longo de 2026. Com apresentação de Osmar Bastos, o episódio destaca iniciativas que unem qualificação profissional, educação, saúde e desenvolvimento do meio rural em Mato Grosso do Sul.

Durante a entrevista, Lucas Silva faz um balanço das ações desenvolvidas pelo Senar/MS, apresentando os avanços na capacitação de produtores e trabalhadores rurais, os serviços oferecidos e as principais entregas realizadas em diferentes regiões do estado.

Um dos destaques é a comemoração dos 10 anos do programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, que leva atendimento, prevenção e orientações de saúde às comunidades rurais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das famílias do campo.

O episódio também traz informações importantes para quem busca qualificação profissional. As inscrições para os cursos técnicos gratuitos do Senar/MS estão abertas até 24 de novembro, oferecendo oportunidades de formação e preparação para o mercado de trabalho.

Com iniciativas que vão além da capacitação, o Senar/MS reforça seu papel no desenvolvimento do agronegócio sul-mato-grossense, investindo na formação de profissionais, na promoção da saúde e na valorização das pessoas que vivem e trabalham no campo.

Acompanhe o AgroCastMS, com apresentação de Osmar Bastos, e conheça os resultados de 2026 e as oportunidades que o Senar/MS oferece para o futuro do agro.

Assista ao episódio completo aqui: 
https://youtu.be/sT3QHrc-Igc

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