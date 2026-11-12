Bira pede melhorias em acesso rodoviário entre Corumbá e Bolívia

O vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho, o "Bira", presidente da Câmara Municipal de Corumbá / Divulgação

O vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho, o "Bira" (PSDB), apresentou pedidos de melhorias na infraestrutura e em espaços públicos de Corumbá, incluindo a Rodovia Ramão Gomes, o Complexo Poliesportivo e a Praça da Nova Corumbá.

Na rodovia, o presidente da Câmara Municipal solicitou recuperação do pavimento, roçada da vegetação e melhorias na iluminação pública, em um trecho que vai do Caic Padre Ernesto Sassida até o Posto Esdras, na fronteira com a Bolívia.

Os requerimentos foram encaminhados a dois órgãos, conforme a responsabilidade sobre cada trecho. A parte entre a rotatória do Anel Viário e o Posto Esdras, que integra a BR-262, foi direcionada ao superintendente regional do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em Mato Grosso do Sul, Euro Nunes Varanis Junior.

Já o trecho entre o Caic e a rotatória do Anel Viário foi incluído em solicitação à secretária municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jossiely Godói da Silva.

Bira também pediu a roçada da vegetação nas margens da rodovia, especialmente nos pontos em que o mato compromete a visibilidade dos motoristas. Sobre a iluminação, solicitou uma avaliação das luminárias existentes e a adoção das providências necessárias para recuperar os equipamentos ou instalar novos pontos de luz.

Na justificativa, o vereador destacou a importância da Ramão Gomes como acesso internacional entre Corumbá e a Bolívia, utilizado por moradores, visitantes e veículos de transporte de cargas.

Reparos no Complexo Poliesportivo

Outro pedido apresentado pelo parlamentar trata da recuperação ou substituição dos bancos de concreto no entorno do Complexo Poliesportivo de Corumbá, localizado na Rua Porto Carreiro.

Segundo a justificativa, algumas estruturas estão deterioradas, com partes quebradas, ferragens expostas e fragmentos espalhados pela calçada. A situação pode provocar acidentes entre pedestres e frequentadores do espaço.

Grades de proteção na Praça da Nova Corumbá

Na Praça da Nova Corumbá, Bira solicitou reparos nas grades de proteção do campo de futebol, além de serviços de roçada, limpeza e conservação do entorno.

O vereador apontou que as grades apresentam danos e ferros expostos, oferecendo riscos aos usuários. As condições da estrutura também prejudicam a prática esportiva, inclusive com danos às bolas utilizadas pelos jogadores.

Os pedidos, segundo Bira, buscam melhorar a segurança e as condições de utilização dos espaços públicos, tanto para quem circula pela rodovia quanto para os moradores que frequentam as áreas de lazer e prática esportiva.