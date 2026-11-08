Vítima fica desorientada após carro colidir contra árvore em Ladário

Acidente Ladário

Um homem de 42 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado por volta das 15h20 deste sábado, na Estrada da Codrasa, na área rural de Ladário, a aproximadamente 20 quilômetros da região urbana de Corumbá.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou um veículo que havia saído da pista e colidido contra uma árvore.

A vítima, identificada pelas iniciais R. S. L., foi encontrada caída ao solo, consciente, mas desorientada. O homem apresentava queixas de dores nas regiões do abdômen e do tórax.

A equipe de resgate realizou os procedimentos de avaliação, imobilização e atendimento pré-hospitalar. Em seguida, a vítima foi transportada ao pronto-socorro, onde ficou sob os cuidados da equipe médica.

O veículo permaneceu no local sob responsabilidade do proprietário, que compareceu para providenciar a remoção por meio de guincho.

As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle da direção e sair da pista não foram informadas.