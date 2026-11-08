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SAÚDE E LAZER

Treinão pela Vida reúne mais de 500 participantes em Anastácio

Ação da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Prefeitura de Anastácio e Pantanus Runners foi um verdadeiro sucesso ressaltando a importância das Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/11/2026 às 16:33

Atualizado em 08/11/2026 às 16:46

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Treinao pela Vida 02 / O Pantaneiro

Anastácio viveu uma manhã de domingo (8) marcada por esporte, solidariedade e conscientização. O evento “Treinão pela Vida”, realizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, em parceria com o grupo Pantanus Runners Brasil e a Prefeitura Municipal, foi um verdadeiro sucesso, reunindo mais de 500 inscritos.

A iniciativa uniu as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas, promover a saúde e reforçar a importância da prevenção e do combate ao câncer.

Com clima ameno, o domingo proporcionou condições especiais para a realização do evento, que contou com a participação de pessoas de diferentes idades e realidades. Crianças, idosos e pessoas com deficiência também participaram das atividades, cumprindo os percursos e dando um exemplo de superação, inclusão e motivação para todos os presentes.

Além de incentivar hábitos saudáveis, o treinão teve caráter solidário. Os participantes foram convidados a contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível, reforçando o espírito de união e solidariedade que marcou a programação.

Secretarias de Anastácio e projetos sociais marcaram presença no evento

A organizadora Adina Luciollo destacou a importância de iniciativas como essa, que aproximam a comunidade do esporte e incentivam a prática de atividades físicas, fundamentais para a saúde e a prevenção de doenças.

O secretário municipal de Esportes, Lazer e Cultura, Luiz Abdala, também parabenizou a organização pela mobilização em torno de um tema de grande relevância e por conseguir reunir tantas pessoas em uma manhã de domingo para a prática esportiva e a conscientização.

Já Junior Barboza, representante do Pantanus Runners, ressaltou o crescimento da corrida de rua e como a modalidade vem conquistando cada vez mais adeptos, mobilizando pessoas em busca de saúde, qualidade de vida e bem-estar.

Mais do que uma atividade esportiva, o Treinão pela Vida mostrou a força da união entre entidades, poder público e população. A participação expressiva e a presença de pessoas de todas as idades reforçaram a mensagem de que cada passo conta quando o assunto é saúde, prevenção e solidariedade.

Treinao pela Vida 01

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