Treinão pela Vida reúne mais de 500 participantes em Anastácio

SAÚDE E LAZER
Ação da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Prefeitura de Anastácio e Pantanus Runners foi um verdadeiro sucesso ressaltando a importância das Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
Treinao pela Vida 02 / O Pantaneiro
Anastácio viveu uma manhã de domingo (8) marcada por esporte, solidariedade e conscientização. O evento “Treinão pela Vida”, realizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, em parceria com o grupo Pantanus Runners Brasil e a Prefeitura Municipal, foi um verdadeiro sucesso, reunindo mais de 500 inscritos.
A iniciativa uniu as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas, promover a saúde e reforçar a importância da prevenção e do combate ao câncer.
Com clima ameno, o domingo proporcionou condições especiais para a realização do evento, que contou com a participação de pessoas de diferentes idades e realidades. Crianças, idosos e pessoas com deficiência também participaram das atividades, cumprindo os percursos e dando um exemplo de superação, inclusão e motivação para todos os presentes.
Além de incentivar hábitos saudáveis, o treinão teve caráter solidário. Os participantes foram convidados a contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível, reforçando o espírito de união e solidariedade que marcou a programação.
A organizadora Adina Luciollo destacou a importância de iniciativas como essa, que aproximam a comunidade do esporte e incentivam a prática de atividades físicas, fundamentais para a saúde e a prevenção de doenças.
O secretário municipal de Esportes, Lazer e Cultura, Luiz Abdala, também parabenizou a organização pela mobilização em torno de um tema de grande relevância e por conseguir reunir tantas pessoas em uma manhã de domingo para a prática esportiva e a conscientização.
Já Junior Barboza, representante do Pantanus Runners, ressaltou o crescimento da corrida de rua e como a modalidade vem conquistando cada vez mais adeptos, mobilizando pessoas em busca de saúde, qualidade de vida e bem-estar.
Mais do que uma atividade esportiva, o Treinão pela Vida mostrou a força da união entre entidades, poder público e população. A participação expressiva e a presença de pessoas de todas as idades reforçaram a mensagem de que cada passo conta quando o assunto é saúde, prevenção e solidariedade.
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