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FÓRUM

Anastácio debate caminhos para fortalecer educação do campo

Encontro reuniu professores e representantes da comunidade rural; programação incluiu palestra e grupos de discussão

Redação O Pantaneiro

Publicado em 04/11/2026 às 14:45

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Semed de Anastácio promoveu 2º Fórum da Educação do Campo / Divulgação

A valorização dos saberes e das particularidades das comunidades rurais esteve no centro do 2º Fórum da Educação do Campo, promovido pela Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Anastácio.

O encontro reuniu professores das escolas rurais, profissionais da Rede Municipal e moradores para discutir desafios e possibilidades de fortalecimento do ensino nessas localidades.

Realizado no último sábado (31), na Escola Municipal Rural Manoel Valério da Silva, o fórum contou com a participação da secretária municipal de Educação, Vera Terra, e teve como destaque a palestra “Raízes que Ensinam, Saberes que Transformam: A Educação do Campo na Construção de Territórios Sustentáveis”, ministrada pelo professor especialista Michel André de Souza.

Após a palestra, os participantes foram organizados em grupos de trabalho para discutir questões relacionadas à realidade das comunidades rurais e elaborar propostas voltadas ao aprimoramento das práticas educativas.

A iniciativa buscou ampliar o diálogo entre os profissionais da educação e a comunidade, considerando as características culturais e sociais do campo na construção de ações pedagógicas.

De acordo com a administração municipal, o fórum integra as iniciativas da Semed para fortalecer uma educação que respeite a identidade, os conhecimentos e as necessidades das populações rurais.

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