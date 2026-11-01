Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza 1º Workshop em Anastácio

OUTUBRO ROSA
Ação de sucesso promoveu acolhimento, fortalecimento e muitas trocas de experiências com convidadas especiais
O Pantaneiro
A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio realizou, na sexta-feira (30), o 1º Workshop – Acolher, fortalecer e transformar, um evento marcado pelo sucesso de público, troca de experiências e valorização do acolhimento e da conscientização sobre o câncer.
O encontro aconteceu no Centro de Convenções de Anastácio e reuniu participantes em uma programação especial, preparada para promover informação, reflexão, fortalecimento emocional e incentivo ao cuidado com a saúde.
A iniciativa contou com a participação de três convidadas: Faby Carvalho, jornalista; Gabriela Romero, psicóloga; e Alice Jorge Dino, vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RNCC), que contribuíram com suas experiências e conhecimentos, enriquecendo os momentos de diálogo e aprendizado.
Com o tema “Acolher, fortalecer e transformar”, o workshop destacou a importância de construir uma rede de apoio, oferecer acolhimento às pessoas que enfrentam o câncer e fortalecer ações de conscientização e prevenção.
A realização do primeiro workshop representa mais um importante passo no trabalho desenvolvido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, que tem como lema: “Sozinhas somos pétalas, unidas somos rosas”.
O sucesso da iniciativa reforça a importância de encontros que aproximam pessoas, compartilham conhecimentos e fortalecem a solidariedade, mostrando que informação, acolhimento e união também são fundamentais na luta contra o câncer.
LAZER E ALEGRIA
Evento será realizado no Ginásio Poliesportivo Severino Martins Silva; iniciativa anual conta com apoio de colaboradores
CORPO DE BOMBEIROS
Moradora de uma comunidade ribeirinha na região de São Francisco, nas proximidades do Paraguai Mirim, em Corumbá, mulher fois resgatada de lancha pelo Bombeiros.
Geral
Nenhuma aposta acertou no sorteio realizado neste domingo (01)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS