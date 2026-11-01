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OUTUBRO ROSA

Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza 1º Workshop em Anastácio

Ação de sucesso promoveu acolhimento, fortalecimento e muitas trocas de experiências com convidadas especiais

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/11/2026 às 09:15

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O Pantaneiro

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio realizou, na sexta-feira (30), o 1º Workshop – Acolher, fortalecer e transformar, um evento marcado pelo sucesso de público, troca de experiências e valorização do acolhimento e da conscientização sobre o câncer.

O encontro aconteceu no Centro de Convenções de Anastácio e reuniu participantes em uma programação especial, preparada para promover informação, reflexão, fortalecimento emocional e incentivo ao cuidado com a saúde.

A iniciativa contou com a participação de três convidadas: Faby Carvalho, jornalista; Gabriela Romero, psicóloga; e Alice Jorge Dino, vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RNCC), que contribuíram com suas experiências e conhecimentos, enriquecendo os momentos de diálogo e aprendizado.

Evento reuniu um grande público e promoveu trocas de experiências e fortalecimento da solidariedade 

Com o tema “Acolher, fortalecer e transformar”, o workshop destacou a importância de construir uma rede de apoio, oferecer acolhimento às pessoas que enfrentam o câncer e fortalecer ações de conscientização e prevenção.

A realização do primeiro workshop representa mais um importante passo no trabalho desenvolvido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, que tem como lema: “Sozinhas somos pétalas, unidas somos rosas”.

O sucesso da iniciativa reforça a importância de encontros que aproximam pessoas, compartilham conhecimentos e fortalecem a solidariedade, mostrando que informação, acolhimento e união também são fundamentais na luta contra o câncer.

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