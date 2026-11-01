Carro fica completamente tomado pelas chamas na BR-262

Veículo ficou totalmente destruído pelas chamas / Você Repórter

Incêndio foi registrado no final da manhã deste sábado (31), nas proximidades do trevo de acesso ao município e do Posto Redondo. Ainda não há informações sobre as causas do fogo ou possíveis vítimas.

Um veículo Chevrolet Cobalt foi tomado pelas chamas no final da manhã deste sábado (31), na BR-262, em um trecho próximo ao trevo de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti, nas imediações do Posto Redondo, em Mato Grosso do Sul.

Imagens do local mostram o automóvel completamente envolvido pelo fogo, com uma intensa fumaça que podia ser vista à distância e que causou interdição da via. Uma grande fila de veículos acabou se formando até a liberação parcial do trânsito.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado o incêndio. Também não foi confirmado se havia ocupantes no veículo ou se alguém ficou ferido.

As circunstâncias da ocorrência ainda são desconhecidas e deverão ser esclarecidas.

A reportagem acompanha o caso e poderá atualizar as informações assim que novos detalhes forem confirmados.