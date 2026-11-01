Força Nacional terá efetivo ampliado em MS para proteger Aldeias Indígenas

Ministros visitam Aldeias Indígenas do MS

As forças de segurança estão em Mato Grosso do Sul e deverão ter o efetivo ampliado para reforçar a proteção de comunidades indígenas Guarani Kaiowá. A medida foi anunciada pelo Governo Federal após denúncias de ameaças e episódios de violência registrados em aldeias do Estado.

Neste sábado (31), uma comitiva do Governo Federal esteve em Mato Grosso do Sul para acompanhar a situação das comunidades indígenas e verificar as denúncias. Participaram da agenda o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, o ministro dos Povos Indígenas, o aquidauanense Eloy Terena, e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello.

A visita incluiu as aldeias Sassoró, em Tacuru, e Taquapery, em Coronel Sapucaia, ambas localizadas na região de fronteira com o Paraguai.

Ministros visitam Aldeias Indígenas no MS

Durante a agenda, foi anunciado que a Força Nacional terá reforço no efetivo para ampliar a presença nas áreas indígenas. Segundo o ministro da Justiça, também será adotado um procedimento chamado “Minuto a Minuto”, que prevê o acompanhamento permanente das áreas de operação e a possibilidade de deslocamento das equipes diante de ocorrências com indícios de crime ou situações graves.

O acionamento poderá ocorrer por meio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal ou forças estaduais.

Denúncias de ameaças e violência

A mobilização do Governo Federal ocorre após denúncias de violência e ameaças contra comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul ganharem repercussão. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), mais de 30 casos foram contabilizados após o período eleitoral.

Entre as situações denunciadas está uma suposta ameaça de envenenamento da água na aldeia Sassoró, em Tacuru. Um áudio que circulou em grupos da cidade levantou suspeitas sobre uma possível participação de um servidor público municipal. O caso está sendo apurado pelas autoridades.

O aquidauanense Ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, informou que a Polícia Federal já ouviu suspeitos e que o monitoramento da qualidade da água deverá ser reforçado.

Segundo o ministro, após uma análise preliminar, foram recebidos dez relatos, dos quais quatro estão relacionados a Mato Grosso do Sul. Ele ressaltou que as ocorrências estão sendo verificadas e que nem todas apresentam, até o momento, relação direta com crimes de motivação política.

Proteção às vítimas

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também informou que colocará programas de proteção à disposição das vítimas das ocorrências denunciadas.

Ministros visitam Aldeias Indígenas do MS

De acordo com a pasta, mais de 80 indígenas de Mato Grosso do Sul já estão incluídos em programas de proteção.

Com o reforço da Força Nacional e o acompanhamento dos órgãos federais, o Governo busca ampliar a segurança nas aldeias e garantir a apuração das denúncias registradas no Estado.