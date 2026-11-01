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Colisão entre caminhonete e motocicleta termina com prisão na BR-262

PRF realizou teste do bafômetro no motociclista; durante socorro à vítima, motorista da camionete teria esquecido de acionar freios e veículo acabou descendo o barranco do acostamento

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/11/2026 às 06:00

Atualizado em 01/11/2026 às 06:12

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Acidente na BR-262 / Você Repórter

Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta foi registrado na noite deste sábado (31), na BR-262, nas proximidades do novo trevo de acesso ao município de Aquidauana.

Conforme informações apuradas no local, o condutor da caminhonete relatou que reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas, quando o motociclista, que seguia logo atrás, não teria percebido a manobra e acabou colidindo na traseira do veículo.

Após a batida, o motorista da caminhonete desceu para prestar assistência. No entanto, segundo o relato, ele teria esquecido de acionar o freio de mão. Com isso, a caminhonete acabou se movimentando e desceu um barranco às margens da rodovia.

O motociclista recusou atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e submeteu o condutor da moto ao teste do bafômetro. Após o procedimento, ele foi encaminhado pelos policiais.

As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades.

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