Colisão entre caminhonete e motocicleta termina com prisão na BR-262

ANASTÁCIO
PRF realizou teste do bafômetro no motociclista; durante socorro à vítima, motorista da camionete teria esquecido de acionar freios e veículo acabou descendo o barranco do acostamento
Acidente na BR-262 / Você Repórter
Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta foi registrado na noite deste sábado (31), na BR-262, nas proximidades do novo trevo de acesso ao município de Aquidauana.
Conforme informações apuradas no local, o condutor da caminhonete relatou que reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas, quando o motociclista, que seguia logo atrás, não teria percebido a manobra e acabou colidindo na traseira do veículo.
Após a batida, o motorista da caminhonete desceu para prestar assistência. No entanto, segundo o relato, ele teria esquecido de acionar o freio de mão. Com isso, a caminhonete acabou se movimentando e desceu um barranco às margens da rodovia.
O motociclista recusou atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e submeteu o condutor da moto ao teste do bafômetro. Após o procedimento, ele foi encaminhado pelos policiais.
As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades.
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