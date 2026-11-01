Domingo será de calor intenso em Aquidauana e Anastácio e previsão de chuva

METEOROLOGIA
Sensação térmica pode chegar até 40°C nas cidades
Rio Aquidauana / Você Repórter
O domingo, 1º de novembro, será marcado pelo calor intenso em Aquidauana, no interior de Mato Grosso do Sul. A previsão indica temperaturas elevadas, com sensação térmica que poderá chegar aos 40°C, exigindo atenção redobrada da população.
Apesar do tempo quente, há previsão de chuva ao longo do dia. A possibilidade de mudança nas condições climáticas merece atenção, especialmente para quem pretende realizar atividades ao ar livre.
Com o calorão, a recomendação é evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes, manter-se hidratado e utilizar protetor solar. Também é importante ficar atento às atualizações da previsão do tempo, já que a chuva pode ocorrer acompanhada de mudanças nas condições do clima.
A orientação é aproveitar o domingo com cautela, sem descuidar da saúde e da segurança diante das altas temperaturas e da possibilidade de chuva.
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