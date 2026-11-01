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ANASTÁCIO

Motociclista de 26 anos fica ferido após colidir com cachorro

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionado para prestar socorro à vítima.

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/11/2026 às 10:28

Atualizado em 01/11/2026 às 10:31

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Um motociclista de 26 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um cachorro na tarde deste sábado (31), em Anastácio (MS).

A ocorrência foi registrada por volta das 16h24, na Rua João Teodoreto da Costa, no bairro Jardim Campanário. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionado para prestar socorro à vítima.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o homem caído ao solo, deitado de costas, consciente e orientado, mas apresentando escoriações pelo corpo.

Motociclista caiu ao desviar de um cachorro na rua

Os profissionais realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e, após os primeiros cuidados, encaminharam o motociclista ao Pronto-Socorro para avaliação médica.

O acidente chama a atenção para os riscos provocados por animais soltos nas vias públicas, situação que pode resultar em acidentes e colocar em perigo tanto os condutores quanto os próprios animais.

A orientação é que motoristas e motociclistas mantenham a atenção redobrada, reduzam a velocidade em áreas residenciais e que os tutores evitem deixar seus animais circulando livremente pelas ruas.

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