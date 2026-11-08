Aquidauana se despede do pantaneiro Isidoro Chaparro Neto

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O Pantanal de Aquidauana se despede de um homem que fez da vida no campo sua história e das tradições pantaneiras sua identidade. Isidoro Chaparro Neto faleceu aos 79 anos, deixando familiares, amigos e lembranças de uma trajetória construída com trabalho, simplicidade e dedicação à terra pantaneira.

Considerado um verdadeiro pantaneiro raiz, Isidoro viveu por quase 50 anos no Pantanal de Aquidauana, onde construiu sua história e deixou um legado que permanece vivo na memória daqueles que compartilharam sua caminhada.

Ao longo de sua trajetória, trabalhou em tradicionais propriedades rurais da região, entre elas as fazendas Nova Estância, Costa Rica, Porto Ciríaco, Entre Rios e Califórnia, além de outras propriedades que fizeram parte de sua vida.

Sua história também foi escrita pelas estradas e caminhos das antigas comitivas pantaneiras. Em uma época em que conduzir boiadas exigia coragem, resistência e profundo conhecimento da natureza, Isidoro participou dessas jornadas, vivenciando uma das mais autênticas tradições culturais do Pantanal.

Foram décadas de convivência com a rotina das fazendas, os desafios do campo e os costumes de uma geração de trabalhadores que ajudou a construir a história da pecuária pantaneira.

Um legado que atravessa gerações

Mais do que sua trajetória profissional, Isidoro Chaparro Neto deixa uma história de vida que se prolonga por gerações.

Ele deixa a esposa, quatro filhos, netos e bisnetos, que carregam consigo as lembranças e os ensinamentos de um homem cuja caminhada esteve profundamente ligada às raízes do Pantanal.

Sua partida representa também a despedida de um representante de uma geração que conheceu de perto a vida nas comitivas, o trabalho nas grandes fazendas e as transformações do Pantanal ao longo de décadas.

Homens como Isidoro não deixam apenas saudades. Deixam histórias que merecem ser contadas, lembradas e transmitidas às futuras gerações.

Neste momento de despedida, o Grupo O Pantaneiro de Comunicação manifesta seus sentimentos à esposa, aos filhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos.

Descanse em paz, senhor Isidoro Chaparro Neto. Sua jornada chegou ao fim, mas suas pegadas permanecerão para sempre na história e nos caminhos do Pantanal.

Grupo O Pantaneiro de Comunicação — Há 61 anos contando a sua história.