Portões do Enem 2026 são abertos e movimentam escolas em Aquidauana

EXPECTATIVA
Os portões serão fechados pontualmente às 12h (horário local), e quem chegar após esse horário não poderá entrar, conforme as regras do exame.
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A manhã deste domingo (8) é de expectativa e ansiedade para os candidatos que vão participar do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Em Aquidauana, a abertura dos portões já movimenta as escolas que recebem os participantes, com grande concentração de estudantes em frente aos locais de aplicação.
Muitos candidatos chegaram com antecedência para evitar imprevistos e garantir a entrada dentro do horário estabelecido. O movimento começou cedo, reunindo estudantes acompanhados de familiares e amigos, em um clima de expectativa para o início do exame.
Os portões serão fechados pontualmente às 12h (horário do MS), e quem chegar após esse horário não poderá entrar, conforme as regras do exame.
A orientação aos participantes é ficar atento ao horário, conferir os documentos necessários e manter a tranquilidade antes do início das provas.
O Enem é uma das principais portas de acesso ao ensino superior no Brasil, sendo utilizado em processos seletivos de universidades públicas e privadas. Para muitos estudantes de Aquidauana e região, o domingo representa uma etapa importante na busca por uma vaga na universidade.
A recomendação é que os candidatos não deixem para a última hora e respeitem rigorosamente os horários estabelecidos pela organização.
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