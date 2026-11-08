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Enem: confira as regras, os horários e os itens proibidos na prova

Documento oficial e caneta preta são obrigatórios; celular é vetado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/11/2026 às 05:50

Atualizado em 08/11/2026 às 05:52

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ENEM

Com a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (8), participantes de todo o Brasil devem redobrar a atenção para as regras da avaliação.

Segundo as regras da prova, é obrigatório levar documento oficial de identificação com foto aceito no edital e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O participante também pode levar o documento digital, mas somente através do aplicativo oficial válido. A prova não aceita capturas de tela, fotografias, arquivos na galeria e cópia do documento.

Também está permitido levar lanches, bebidas e medicamentos, que devem passar por vistoria da equipe de aplicação. No caso de bebidas, elas precisam estar armazenadas em garrafas transparentes e preferencialmente sem rótulo. 

Os objetos que estão proibidos na prova devem ser guardados no envelope porta-objetos, estão inclusos aparelhos celulares, relógios, lápis e borracha. 

O celular deve ficar completamente desligado, com alarmes desativados, e permanecer lacrado no envelope porta-objetos até a saída definitiva do local. Se emitir som, mesmo dentro do envelope, o participante é eliminado do Enem.

Sobre a prova
Estruturado em dois dias de aplicação, o exame é composto por 180 questões de múltipla escolha — abrangendo Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática — e por uma redação de até 30 linhas.

As avaliações de Linguagens, Ciências Humanas e a prova de Redação ocorrem no primeiro dia, reservando-se o segundo dia para Ciências da Natureza e Matemática. Além disso, no primeiro dia de prova, os estudantes devem elaborar uma redação dissertativo-argumentativa em norma-padrão da língua portuguesa. 

O texto exige a defesa de uma tese e a elaboração de uma proposta de intervenção alinhada aos direitos humanos, sendo avaliado em cinco competências que somam até 200 pontos cada.

De acordo com o cronograma do exame regular de 2026, a abertura dos portões ocorre às 12h (meio-dia) e o fechamento pontualmente às 13h, considerando o horário oficial de Brasília.

O início da aplicação das provas está marcado para às 13h30. A entrada de participantes é estritamente proibida após o encerramento dos portões. Por isso, é muito importante que o vestibulando preste atenção aos horários descritos no edital e no Cartão de Confirmação de Inscrição, organizando-se para chegar ao local com antecedência.

No primeiro dia, a prova tem duração regular de 5 horas e 30 minutos, enquanto no segundo dia o tempo total é de 5 horas. Os estudantes que tiveram o pedido de tempo adicional deferido ou que solicitaram a videoprova em Libras devem consultar o edital e o Cartão de Confirmação de Inscrição para conferir os horários específicos aplicáveis a cada caso.

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