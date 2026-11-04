MEC mantém regras da redação e anuncia medidas de segurança para o Enem

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante entrevista coletiva / Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O MEC (Ministério da Educação) informou que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026 manterá o formato e os critérios de avaliação da redação adotados nas edições anteriores. A pasta também anunciou mudanças nos protocolos de segurança para a aplicação das provas, que começam neste domingo (08) e continuam no dia 15 de novembro.

De acordo com informações da Agência Brasil, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) reformulou os procedimentos de pré-testagem das questões para reforçar a confidencialidade do exame. A medida foi adotada após a circulação de itens semelhantes a perguntas da edição de 2025 nas redes sociais.

Segundo o ministro, a Polícia Federal foi acionada para investigar o episódio anterior, mas a análise dos resultados não identificou notas fora da curva que comprometessem a validade da prova.

Redação sem alterações

Para este ano, os candidatos devem seguir o mesmo modelo de redação das edições anteriores, com texto dissertativo-argumentativo e avaliação dividida em cinco competências, que somam até mil pontos.

Barchini explicou que eventuais mudanças estão em discussão, mas só deverão entrar em vigor em 2028.

“Não houve mudanças com relação à redação. A gente está discutindo mudanças que serão aplicadas só a partir de 2028”, afirmou.

Enem também avaliará ensino médio

Outra novidade desta edição é a integração do exame ao Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica). A partir de 2026, o Enem também será utilizado para produzir um diagnóstico mais amplo da qualidade do ensino médio brasileiro, incluindo o desempenho em disciplinas como história, geografia, filosofia, sociologia, química, física e biologia. O MEC estabeleceu como meta alcançar 70% de participação dos estudantes concluintes da rede pública. No ano passado, a frequência desse público foi de 55%.

Datas e horários

Mais de 5,05 milhões de pessoas confirmaram inscrição para o Enem 2026. No primeiro domingo, 08 de novembro, serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e a redação. No dia 15, os candidatos farão as questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Nos dois dias, os portões serão abertos às 11h (de MS) e fechados às 12h (de MS). O início das provas está previsto para 12h30 (de MS). O MEC também orienta os participantes a consultarem antecipadamente o local de aplicação na Página do Participante e organizarem o deslocamento.

A pasta informou que mantém articulação com prefeituras e secretarias de Educação para auxiliar na oferta de transporte público nos dias do exame.