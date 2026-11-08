Acessibilidade

08 De Novembro De 2026 • 12:06

Buscar

Últimas notícias
X

METEOROLOGIA

Dia amanhece nublado e domingo será de temperaturas mais amenas

Aquidauana e Anastácio registraram até um vento frio, bem atípico para o mês de novembro na região

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/11/2026 às 10:03

Atualizado em 08/11/2026 às 10:07

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana e Anastácio amanheceram neste domingo, dia 8, com céu nublado e presença de muitas nuvens. Depois de um sábado marcado por calor intenso, ventos fortes e a aproximação de nuvens carregadas, a previsão é de temperaturas um pouco mais amenas ao longo do dia, sem ultrapassar os 30°C.

No sábado, grandes formações de nuvens carregadas atingiram a região de Aquidauana e Anastácio, acompanhadas de fortes rajadas de vento. Apesar do cenário de instabilidade e da expectativa de chuva, não houve registro de precipitação na área urbana de Aquidauana.

A ventania também voltou a provocar transtornos em alguns pontos da cidade. Moradores relataram novas interrupções no fornecimento de energia elétrica, deixando determinados setores sem luz.

Após um dia extremamente quente, o domingo deve trazer um pouco de alívio para a população, com temperaturas mais confortáveis em comparação às registradas no sábado. O céu permanece com muitas nuvens, enquanto a máxima prevista não deve passar dos 30°C.

A mudança nas condições do tempo representa uma trégua no calor intenso que marcou os últimos dias na região pantaneira. Mesmo com temperaturas mais amenas, a atenção às condições climáticas continua importante, especialmente diante da ocorrência de ventos fortes registrada no sábado

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EXPECTATIVA

Portões do Enem 2026 são abertos e movimentam escolas em Aquidauana

SEGURANÇA PÚBLICA

Governo de MS destina equipamentos de perícia a Aquidauana e outras cidades

RAÍZES AQUIDAUANENSES

Diplomata Terena vê posse como avanço contra exclusão histórica

Indígena Terena com raízes em Aquidauana é empossado diplomata

Aquidauanense Essi Rafael celebra chegada de indígenas à diplomacia

PREPARAÇÃO

Enem movimenta livrarias e mobiliza candidatos em Aquidauana

Publicidade

SOLIDARIEDADE

Pestalozzi arrecada alimentos para evento de bocha adaptada em Aquidauana

ÚLTIMAS

Câmara de Bonito acumula questionamentos sobre R$ 3,2 milhões em diárias e prepara licitação de R$ 2,27 milhões para ampliar sede

GASTOS EXCESSIVOS

Câmara de Bonito acumula questionamentos sobre R$ 3,2 milhões em diárias e prepara licitação de R$ 2,27 milhões para ampliar sede

Reportagens apontam gastos elevados com viagens, apurações sobre contratos anteriores e dúvidas sobre a formação dos preços de nova obra; Legislativo afirma que processo licitatório é público e acompanhado por órgãos de controle.
Enem: confira as regras, os horários e os itens proibidos na prova

É HOJE

Enem: confira as regras, os horários e os itens proibidos na prova

Documento oficial e caneta preta são obrigatórios; celular é vetado

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo