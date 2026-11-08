Dia amanhece nublado e domingo será de temperaturas mais amenas

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana e Anastácio amanheceram neste domingo, dia 8, com céu nublado e presença de muitas nuvens. Depois de um sábado marcado por calor intenso, ventos fortes e a aproximação de nuvens carregadas, a previsão é de temperaturas um pouco mais amenas ao longo do dia, sem ultrapassar os 30°C.

No sábado, grandes formações de nuvens carregadas atingiram a região de Aquidauana e Anastácio, acompanhadas de fortes rajadas de vento. Apesar do cenário de instabilidade e da expectativa de chuva, não houve registro de precipitação na área urbana de Aquidauana.

A ventania também voltou a provocar transtornos em alguns pontos da cidade. Moradores relataram novas interrupções no fornecimento de energia elétrica, deixando determinados setores sem luz.

Após um dia extremamente quente, o domingo deve trazer um pouco de alívio para a população, com temperaturas mais confortáveis em comparação às registradas no sábado. O céu permanece com muitas nuvens, enquanto a máxima prevista não deve passar dos 30°C.

A mudança nas condições do tempo representa uma trégua no calor intenso que marcou os últimos dias na região pantaneira. Mesmo com temperaturas mais amenas, a atenção às condições climáticas continua importante, especialmente diante da ocorrência de ventos fortes registrada no sábado