Após motorista sentir cheiro de queimado, carro é tomado pelas chamas

Carro ficou com a parte dianteira destruída após pegar fogo / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um carro ficou com a parte dianteira destruída após pegar fogo na manhã desta terça-feira (03), no bairro Boa Esperança, em Ladário. O incêndio ocorreu por volta das 07h15, no cruzamento das ruas Alan Kardec e Riachuelo.

Segundo informações do 3º GBM (3º Grupamento de Bombeiros Militar), o motorista percebeu falhas no motor e um forte cheiro de queimado enquanto trafegava pela via. Ao estacionar para verificar o que estava acontecendo, percebeu que as chamas já se espalhavam pelo compartimento do motor.

Quando os bombeiros chegaram, o veículo Ford estava tomado pelo fogo. As chamas atingiram, principalmente, o motor e toda a parte dianteira, enquanto a região do porta-malas foi preservada.

A equipe utilizou aproximadamente 800 litros de água para controlar e extinguir o incêndio. Depois, realizou o rescaldo para evitar que o fogo recomeçasse. Não houve registro de vítimas ou feridos.

Em nota, o Corpo de Bombeiros orientou que, diante de sinais de fumaça ou cheiro de queimado, o motorista deve estacionar em local seguro, desligar o motor, afastar-se do veículo e acionar o telefone 193.