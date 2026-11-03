Após motorista sentir cheiro de queimado, carro é tomado pelas chamas

LADÁRIO
Bombeiros utilizaram cerca de 800 litros de água no combate ao fogo; não houve registro de feridos
Carro ficou com a parte dianteira destruída após pegar fogo / Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um carro ficou com a parte dianteira destruída após pegar fogo na manhã desta terça-feira (03), no bairro Boa Esperança, em Ladário. O incêndio ocorreu por volta das 07h15, no cruzamento das ruas Alan Kardec e Riachuelo.
Segundo informações do 3º GBM (3º Grupamento de Bombeiros Militar), o motorista percebeu falhas no motor e um forte cheiro de queimado enquanto trafegava pela via. Ao estacionar para verificar o que estava acontecendo, percebeu que as chamas já se espalhavam pelo compartimento do motor.
Quando os bombeiros chegaram, o veículo Ford estava tomado pelo fogo. As chamas atingiram, principalmente, o motor e toda a parte dianteira, enquanto a região do porta-malas foi preservada.
A equipe utilizou aproximadamente 800 litros de água para controlar e extinguir o incêndio. Depois, realizou o rescaldo para evitar que o fogo recomeçasse. Não houve registro de vítimas ou feridos.
Em nota, o Corpo de Bombeiros orientou que, diante de sinais de fumaça ou cheiro de queimado, o motorista deve estacionar em local seguro, desligar o motor, afastar-se do veículo e acionar o telefone 193.
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